Mötesbokare inom IT-lösningar
DSolution Group AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-03
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Många lyft i telefonen. Hårt arbete. Massor av möjligheter.
Är du en person som får energi av att prata med människor, skapa nya kontakter och jobba mot tydliga mål? Gillar du högt tempo, utmaningar och känslan av att vinna tillsammans med ett team? Då kan det här vara rollen för dig.
DSolution växer och söker nu en mötesbokare som vill vara med och skapa nya affärsmöjligheter. Det här är ingen administrativ roll där dagarna flyter på i lugn takt. Tvärtom.
Det handlar om många samtal, många lyft i telefonen och ett stort mått av uthållighet. Du kommer att få nej. Du kommer att behöva ringa igen. Och igen. Men för dig som gillar att påverka ditt eget resultat och drivs av att skapa möjligheter är det också ett av de mest utvecklande jobben du kan ha.
Du är den som öppnar dörrarna. Du är den som skapar momentum. Du är den som får affärerna att börja hända.
Ditt uppdrag
Som mötesbokare är du första kontakten med våra framtida kunder. Du skapar intresse, bygger förtroende och bokar kvalificerade möten åt våra IT-säljare.
Du kommer bland annat att:
Kontakta nya potentiella kunder via telefon
Skapa intresse och bygga relationer från första samtalet
Boka kvalificerade möten åt säljarna
Följa upp och hålla dialogen varm över tid
Arbeta strukturerat mot tydliga mål och resultat
Vara en viktig del av vår fortsatta tillväxt
Kort sagt: du ser till att rätt kunder träffar rätt säljare vid rätt tillfälle.
Vem är du?
Vi tror att du:
Trivs med att prata i telefon – mycket
Är uthållig och inte ger upp efter några nej
Gillar att tävla mot mål och utmana dig själv
Är social, positiv och tycker om att skapa nya kontakter
Är nyfiken och vill utvecklas både personligt och professionellt
Har en stark vilja att bygga en framtid inom försäljning och affärer
Tidigare erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande, men rätt inställning, energi och driv är viktigast.
Vad vi erbjuder
En karriär – inte bara ett jobb
Många ser mötesbokning som ett första steg. Vi också.
Hos oss får du lära dig grunderna i modern B2B-försäljning, bygga affärsförståelse och utvecklas tillsammans med erfarna säljare. För rätt person finns tydliga möjligheter att växa vidare inom både DSolution och Nestit Group.
Löpande utbildning
Vi investerar i våra medarbetare och ser till att du får de verktyg, den kunskap och det stöd du behöver för att lyckas. Vårt mål är att din lön efter tre månader ska vara 35-55 000 kr.
Fantastiska kollegor
Vi är ett familjärt bolag med högt driv, mycket skratt och stark laganda. Här hjälps vi åt, utmanar varandra och firar framgångar tillsammans.
En arbetsplats där du trivs
Gym på kontoret
Härlig företagskultur
Stora utvecklingsmöjligheter
Ett växande bolag med stark framtidstro
Kollegor som gör det roligt att gå till jobbet
Om DSolution
DSolution är ett entreprenörsdrivet IT-bolag med stort kundfokus och stark vilja att alltid skapa värde för våra kunder. Vi hjälper företag att utveckla sina verksamheter genom moderna IT-lösningar, personlig service och långsiktiga relationer.
Vi tror på högt engagemang, snabba beslut och att människor utvecklas bäst när de får ansvar och möjlighet att växa.
En del av Nestit Group
DSolution är en del av Nestit Group – en snabbväxande nordisk IT-koncern med ambitionen att vara den självklara partnern inom IT, cybersäkerhet, kommunikation och moderna arbetsplatslösningar.
För dig innebär det det bästa av två världar: den familjära känslan och entreprenörsandan i DSolution, kombinerat med styrkan, kompetensen och karriärmöjligheterna som kommer med att vara en del av en större nordisk koncern.
När vi växer, växer också möjligheterna för dig.
Redo att anta utmaningen?
Om du gillar högt tempo, många kunddialoger, tydliga mål och vill bygga en karriär inom försäljning och IT, då vill vi träffa dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av DSolution-familjen.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7846667-2034719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSolution Group AB
(org.nr 556664-6971), https://karriar.dsolution.se
Drivhjulsvägen 26 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
DSolution Jobbnummer
9946609