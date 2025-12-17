Vikariat undersköterska hemtjänsten
2025-12-17
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Två medarbetare kommer under 2026 att vara studielediga. Vikariaten är på 85% och sträcker sig mellan 12/1-5/6 samt mellan 19/1-31/12 med eventuell förlängning.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Ditt arbete går ut på att ge omsorg och service utifrån varje persons behov. Som omsorgspersonal är din viktigaste uppgift att stötta individen i det dagliga livet utifrån deras behov och önskemål. Det kan handla om personlig omvårdnad, hjälp med måltider, städning, tvätt och sociala aktiviteter. Du arbetar utifrån tydliga rutiner och genomförandeplaner och dokumenterar ditt arbete. I vissa fall ingår medicinska uppgifter på delegering av sjuksköterska. Vilka insatser som görs och hur ofta bestäms utifrån Socialtjänstlagen.
Arbetstiderna varierar men är schemalagda dag, kväll och helg. Helgupplägg varannan helg men med eventuell schemaändring under våren till var tredje helg.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt och varierande arbete
* Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
* En introduktion med bredvidgång av erfarna kollegor
* Ett engagerat och stöttande arbetslag
* Friskvårdsbidrag
Det är ett arbete med stor variation och mycket glädje!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är lyhörd, flexibel och serviceinriktad
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* Har förmåga att skapa trygghet och bemöta människor med respekt
* är utbildad undersköterska
* Körkort B
* Erfarenhet av omsorgsarbetet
För att anställas som undersköterska i Örkelljunga kommun måste bevis på skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen uppvisas.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande. Om dina meriter matchar vårt behov kallas du till intervju.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, vilket krävs efter kontroll enligt utlänningsförordningen.
I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske. Beställning görs via polisens hemsida.
Sökanden som har skyddade personuppgifter ska kontakta arbetsgivaren innan ansökan skickas in. Ansökan och begärda handlingar ska lämnas in manuell i överenskommelse med arbetsgivaren. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.
Fackliga representanter nås via kommunens växel på 0435-55000 Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
