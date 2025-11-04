Verkstadstekniker
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en driven verkstadstekniker med ett brinnande intresse för tekniska produkter och tjänster? Vill du arbeta på ett innovativt forskningsinstitut med att hjälpa och förse verksamheten med din kompetens? Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som verkstadstekniker arbetar du tillsammans med forskningsverksamheten med att utveckla olika typer av provutrustningar och prototyper. Det kan tillexempel handla om utrustningar avsedda för laboratoriebruk eller utrustning till markbundna, marina och flygburna försök. Under arbetets gång har du tät kontakt med projektledare/beställare.
I den finmekaniska experimentverkstaden finns en mångskiftande verksamhet som spänner från maskinbearbetning, (svarvning/fräsning, borrning), konstruktionsarbete i programmet Alibre Design, 3D-printning, svetsning och bänkarbete.
Du kommer att arbeta med flera olika maskintyper som vanligtvis förekommer på en mekanisk verkstad. Uppgifterna varierar, med allt från enklare plåtdetaljer till mer komplexa lösningar där flera moment bildar färdig produkt.
Verkstadens breda verksamhet gör att det för dig med driv och intresse finns goda möjligheter att både bredda och fördjupa din kompetens. Vi medverkar även till viss del vid fältförsök där vi får möjligheten att se våra utrustningar nyttjas i praktiken.
Om enheten
Du kommer att ingå i sektionen Verkstad/fältservice som tillhör avdelningen Telekrig . Sektionens huvudverksamhet består av konstruktion, tillverkning och omarbetning av forskningsrelaterat materiel, allt från fiberoptik till flygmål.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning inom verkstadsteknik, eller kunskaper som vi bedömer likvärdiga
Kunskaper och erfarenhet av att använda konventionella maskintyper
Ett tekniskt intresse och förmåga att lösa problem
God datorvana, inklusive vana av Office-paketet
B-körkort, för att kunna transportera sig till och från försöksplatserna
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Arbetet kräver hög grad av servicekänsla och du bör vara inställd på att ha mångskiftande och varierande arbetsuppgifter med direkta kundkontakter internt inom FOI. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt att tillsammans med kollegor och uppdragsgivare kunna lösa konstruktionsproblem. Du är noggrann och har god precisionsförmåga. I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna.
Meriterande
Det är meriterande om du har kunskap/tidigare erfarenhet av att sköta skärande manuella samt CNC-styrda maskiner.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 25 november 2025!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Johan Widén. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
