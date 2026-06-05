Utvecklingsledare till Returpack/Pantamera!
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2026-06-05
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Utvecklingsledare till Returpack/Pantamera!
Returpack är ett innovativt företag i miljöbranschen och driver världens bästa pantsystem. Vårt huvudkontor och fabrik finns i Norrköping, men våra lösningar finns i hela Sverige. Vi är stolta över att inneha ett av Sveriges starkaste varumärken, Pantamera, som står för ett hållbart, effektivt och tillgängligt pantsystem.
Vi söker nu en Utvecklingsledare som vill vara med och forma framtidens pantsystem och stärka vår förmåga att leverera moderna, effektiva och säkra digitala tjänster. Rollen innebär en möjlighet att kombinera strategi, innovation och genomförandekraft för att skapa verklig verksamhetsnytta. Du blir en del av en verksamhet där nytänkande, samarbete och utveckling står i fokus.
Om rollen
Som utvecklingsledare får du en central roll i driva utvecklingen av digitala tjänster och arbetssätt, där AI och automatisering är viktiga möjliggörare. Du arbetar med att identifiera utvecklingsmöjligheter, leda förändringsinitiativ som skapar förutsättningar för en smartare, mer datadriven och effektiv verksamhet och säkerställa att lösningar införs och används på ett effektivt och hållbart sätt.
Du kommer att bidra till nyutveckling av AI-lösningar och utforska möjliga användningsområden inom organisationen.Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten, olika IT-funktioner och externa systemleverantörer för att utveckla arbetssätt, processer och digitala lösningar som skapar konkret verksamhetsnytta.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och värdesätter innovativa idéer och lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysera verksamhetsprocesser och identifiera möjligheter till effektivisering och automatisering
Driva utveckling av moderna arbetssätt och digitala tjänster med stöd av AI och automatisering
Förvalta och vidareutveckla befintliga IT-system
Support och utbildning till medarbetare för att säkerställa effektiv användning av system och för att
säkerställa en god användarupplevelse.
Svara för att utvecklingsprocessen följs med behovsanalys, kravställning, test och implementation
Omvärldsbevaka för att lyfta blicken och ständigt utveckla dig själv och organisationen.
Om dig
Du är en person som har ett helhetsperspektiv, gillar att inspirera andra och tycker om att omsätta idéer till konkreta resultat. Du har förmåga att förstå hur processer, system, styrning och organisation hänger ihop.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att bryta ned komplexa frågeställningar och omsätta dem till konkreta och långsiktigt hållbara lösningar som stödjer både strategiska och operativa beslut. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du är självgående och kan planera och driva ditt arbete mot uppställda mål.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom IT eller motsvarandeerfarenhet som vi bedömer likvärdig
Flera års erfarenhet av IT-utveckling, systemförvaltning och verksamhetsutveckling
Erfarenhet av implementering av AI, RPA eller annan automatisering
Erfarenhet av Microsoft-miljö (DevOps, SQL-server, Teams med flera)
Erfarenhet av att leda workshops, dialoger och förankringsarbete
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Om Returpack/Pantamera
Vissa känner oss som Returpack, andra som Pantamera. Och alla har lika rätt. Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB. Vi är ett privatägt företag, där våra ägare är branschorganisationerna Sveriges Bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna. Vi driver idag ett godkänt retursystem för dryckesförpackningar med pant. Sedan starten 1984 har vi tillsammans med andra aktörer i värdekedjan ständigt utvecklat pantsystemet. Med 90 anställda och en omsättning på drygt 4 miljarder är Returpack/Pantamera ett av de större företagen i Norrköping och i Östergötland.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete och innovation står i fokus. Vi tror på att främja personlig tillväxt och värdesätter våra medarbetares välbefinnande. På Returpack/Pantamera har vi fina förmåner som friskvårdsbidrag, individuell kompetensutveckling och god gemenskap. Hos oss möts en mångfald av människor och kompetenser; logistiker, IT-utvecklare, operatörer, marknadsförare, tekniker och ekonomer. För att nämna några. Vi finns i moderna, trivsamma lokaler på cykelavstånd från Norrköpings innerstad och centralstation.
Låter det intressant?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Pantamera/Returpack.
I denna rekrytering har vi valt att inte begära in personligt brev. Eftersom många personliga brev i dag skapas med hjälp av AI vill vi i stället säkerställa en rättvis och tillförlitlig bedömning av samtliga kandidater. Som en del av urvalsprocessen kommer du därför att genomföra tester som ger oss en fördjupad och objektiv bild av dina styrkor samt din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker när vi hittar rätt person. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Hanholmsvägen 67 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
Returpack/Pantamera Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056 Jobbnummer
9950743