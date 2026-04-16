Verkstadsansvarig
2026-04-16
Nu har du chansen att vara med från början och bli en del av vårt kompetenta team på XXL Skövde! Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål!
På verkstaden arbetar vi med skidor och cyklar. Primärt arbetar vi med montering av nya produkter, service och underhåll. Vid behov bistår vi även i butiken.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer att vara:
Utbildning av nya medarbetare
Hantera fakturor och materialbeställningar i verkstaden
Resultat-, försäljning- och serviceöversikt
Hjälpa kunderna att hitta rätt produkter och identifiera behov av montering och service
Montering av skidor och cyklar
Service av skidor och cyklar
Säkerställa att verkstadens redskap och verktyg används på ett säkert sätt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Hålla verkstaden ren och snygg
För att lyckas i tjänsten tror vi att du:
Har relevant erfarenhet från en liknande position
Har ett intresse för produkterna och tjänsterna vi säljer
Motiveras av att skapa goda kundupplevelser i samarbete med ditt team
Är beslutsam, du kan ta och genomföra beslut
Har god samarbetsförmåga
Är effektiv, lösningsorienterad och har förmågan att snabbt anpassa dig till förändringar
Är strukturerad och ordningsam
Behärskar svenska eller ett skandinaviskt språk, skriftligt och muntligt
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?
Hos XXL har vi fokus på våra medarbetare, deras utveckling och ett bra arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling av våra medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter till intern utveckling och karriärmöjligheter. Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Är du den vi söker? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Ansök på tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7581734-1951233". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Xxl Sport & Vildmark AB
(org.nr 556685-0623), https://xxlsverige.teamtailor.com
Norra Metallvägen 8 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Arbetsplats
XXL Sverige Jobbnummer
9859292