Våtlackerare - för dig som redan kan hantverket
2026-01-15
Har du jobbat med våtlackering tidigare - eller lackerar du på fritiden och vet exakt hur en perfekt yta ska se ut? Då vill vi prata med dig.
Ett välrenommerat företag i Varberg söker nu en noggrann och självgående våtlackerare. Det här är inte en instegstjänst - vi söker dig som redan behärskar lackering och förstår vikten av finish, förarbete och kvalitet i varje moment.
Vi erbjuder
Heltidsarbete med möjlighet till fast anställning
Trygga villkor och kollektivavtal
En arbetsplats där kvalitet går före tempo
Varierande lackeringsuppdrag
Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet av våtlackering (yrkesmässigt eller genom avancerat hobbyarbete)
Förstår förarbete, material, sprutbild och ytfinish
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Talar och förstår svenska
Har körkort (bil är meriterande)
Om lackering är något du redan kan - inte något du vill lära dig från grunden - då är det här rätt tjänst för dig.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7058306-1791139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Årnäsvägen 2 (visa karta
)
432 96 ÅSKLOSTER Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9686084