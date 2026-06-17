Underhållsingenjör, Energiproduktion Till Öresundskraft
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2026-06-17
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Vill du vara med och utveckla framtidens underhåll inom energiproduktion? Hos Öresundskraft får du en viktig roll i arbetet med förebyggande och prediktivt underhåll vid våra produktionsanläggningar – i en verksamhet med hög teknisk utvecklingstakt och stora satsningar inom hållbar energiproduktion och CCS.
Om verksamheten Inom vårt affärsområde Produktion ansvarar vi för drift, underhåll, optimering och utveckling av all energiproduktion inom Öresundskraft i Helsingborg och Ängelholm. Underhållsavdelningen stödjer våra tre anläggningar – Filbornaverket och Västhamnsverket i Helsingborg samt Åkerslundsverket i Ängelholm.
Vid varje verk finns lokala underhållsteam med Underhållsansvarig och Underhållssamordnare inom el, mekanik och instrument. För det övergripande underhållsarbetet har vi samlat specialistkompetens i en central underhållsenhet där denna tjänst är placerad. Här finns kompetens inom bland annat lager och förråd, system och automation, projektledning samt utveckling av våra underhållsprocesser och arbetssätt.
Vår verksamhet är under ständig utveckling och vi arbetar aktivt med digitalisering, datadrivet underhåll och utveckling mot ett mer prediktivt arbetssätt. Öresundskraft står inför ett omfattande projekt inom CCS (Carbon Capture and Storage), kopplat till framtidens hållbara energiproduktion. Det innebär att du kommer att arbeta i en verksamhet med hög teknisk utvecklingstakt och stora möjligheter att påverka framtidens underhållsarbete.
Om tjänsten Vi erbjuder dig en utvecklande tjänst där du tillsammans med vår befintliga Underhållsingenjör arbetar övergripande mot våra tre produktionsanläggningar. Rollen är en utökning och har fokus på att utveckla och förbättra vårt förebyggande och prediktiva underhåll samt att säkerställa effektiva och datadrivna arbetssätt inom underhållsverksamheten. Tjänsten har många interna kontaktytor inom drift, underhåll och förråd samt löpande kontakt med externa specialister, systemleverantörer, konsulter och entreprenörer.
Arbetet omfattar bland annat:
• Utveckling och uppföljning av förebyggande underhåll, KPI och underhållsstrategier
• Digitalisering och standardisering av underhållsprocesser samt utveckling av arbetssätt
• Analysarbete kopplat till kritikalitet, felhistorik, RCA (Root Cause Analysis) och förbättringsinitiativ
• Utveckling av prediktivt underhåll genom mätmetoder, analysverktyg och med AI-stöd
• Framtagning av långsiktiga underhållsplaner samt stöd vid revisionsarbeten
• Utveckling av reservdelshantering och materialstyrning utifrån tillgänglighet och driftssäkerhet
• Administration och uppföljning; fakturahantering samt dokumentation och spårbarhet
• Vara en av våra superusers för vårt underhållssystem, Idus
Rollen är placerad med utgångspunkt från Filbornaverket, i Helsingborg, och rapporterar direkt till vår Underhållschef.
Om dig Vi tror att du har en teknisk utbildning på minst gymnasienivå, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning inom underhåll, drift, energi, automation eller processteknik. Erfarenhet och personliga egenskaper väger tungt och vi har goda möjligheter att stödja och hjälpa rätt person in i rollen.
Du har sannolikt arbetat några år i en liknande roll inom processindustri, energiproduktion eller annan tekniskt komplex verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av underhållssystem såsom Idus eller andra CMMS/EAM-system, förebyggande och prediktivt underhåll, KPI- och analysarbete samt rotorsaksanalyser och förbättringsarbete. Erfarenhet och kunskap inom vibrationsmätning, datadrivet analysarbete och tillståndskontroll är också meriterande.
Som person är du strukturerad och analytisk med ett driv att utveckla och förbättra arbetssätt och processer. Du har ett intresse för system, data och digitalisering och trivs i en roll med många kontaktytor där samarbete och kommunikation är viktigt. Samtidigt har du förmågan att omsätta analyser och teknisk information till praktiska förbättringar i verksamheten. Vi förutsätter att du har god datorvana, körkort samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Som anställd hos Öresundskraft kan du komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Eftersom vi bedriver samhällsviktig verksamhet kan bakgrundskontroller genomföras före anställning.
Vi tror på styrkan i mångfald och ser olika perspektiv och erfarenheter som en viktig del av vår framgång. Hos oss får du vara dig själv och bidra med din unika kompetens.
Förmåner På Öresundskraft är vi måna om välmående och hållbara medarbetare. Därför erbjuder vi våra anställda flera förmåner. Läs mer HÄR!
Kontakt och ansökan I den här rekryteringen samarbetar vi med Nexer Recruit. Vill du veta mer, kontakta rekryteringskonsult: Björn Larsson på 072-572 36 70, bjorn.larsson@nexergroup.com
eller Jenny Nilsson på 070-301 82 79, jenny.nilsson@nexergroup.com
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Vi arbetar med löpande urval för intervjuer och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Sista dag att ansöka är 2026-08-14.
Vi ser fram emot din ansökan!
FACKLIG KONTAKT Mads Jensen, Vision, 042-490 3129 Kristina Lassing, Akademikerna, 042-490 3823
Om Öresundskraft Vi är cirka 450 engagerade medarbetare som tillsammans med våra 125 000 kunder utvecklar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bidrar till framtidens hållbara energisystem. Med ett brett erbjudande inom el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, laddinfrastruktur och energitjänster arbetar vi varje dag utifrån vår vision: Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle – idag.
Läs mer om oss på: https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926115-2056987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Helsingborg Arena (visa karta
)
254 37 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
9967429