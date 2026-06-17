LPG-massageterapeut
Wardau Rådberg, Sofi / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-06-17
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Blanka Kliniken är en etablerad skönhets- och hudvårdsklinik på Södermalm i Stockholm med fokus på resultatinriktade behandlingar inom estetik och hudhälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar och arbetar med moderna metoder i en miljö med högt tempo och stark efterfrågan.
Nu söker vi en LPG-massageterapeut till vårt team.
Om rollen
LPG (Cellu M6) är en avancerad behandlingsteknik som används för både kropp och ansikte. Behandlingen stimulerar lymfsystemet, ökar cirkulationen och används bland annat för att behandla celluliter, reducera svullnad samt förbättra hudens struktur och fasthet.
Du kommer arbeta med LPG-behandlingar på kunder i en klinisk och professionell miljö. Ingen tidigare erfarenhet av LPG krävs – vi står för intern utbildning.
Vi söker dig som:
Talar svenska och engelska
Har god fysik (behandlingen är fysiskt aktiv)
Har ett genuint intresse för hälsa och skönhet
Är social och serviceinriktad
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Är ansvarstagande och noggrann
Vi erbjuder:
Intern utbildning inom LPG
Möjlighet att arbeta på en väletablerad klinik
Ett engagerat team och god arbetsmiljö
Lön per timme
Arbetstider: Måndag–fredag kl. 17:00–20:00
Placering: Södermalm, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: rekrytering@blankaklinik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wardau Rådberg, Sofi Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi Jobbnummer
9967413