Transmissionsplanerare till samhällsviktiga kommunikationstjänster
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2026-06-17
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo. Vill du vara vår nästa kollega?
Som transmissionsplanerare kommer du att vara en del av sektionen för site och logistik inom enheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster. Uppdraget innebär att bidra till att stärka samhällets robusthet genom förvaltning och utveckling av transmissionslösningar inom våra samhällsviktiga kommunikationstjänster.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som transmissionsplanerare ansvarar du för planering, rekognosering, projektering, driftsättning och dokumentering av förbindelser i transmissionsnätet samt deltar i de olika
nätetableringsprocesserna för samhällsviktiga kommunikationstjänster inklusive kundlösningar. I rollen ingår även att planera och genomföra nätoptimeringar och att bidra till utveckling och förbättring av rutiner, instruktioner och dokumentation i organisationens kunskapsdatabas. Samverkan med kollegor både inom och utom enheten samt med leverantörer av transmissionsförbindelser är central för att säkerställa att leveranserna sker med rätt kvalitet och i rätt tid.
I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i projekt inom ramen för såväl befintliga som nya lösningar, inklusive framtagning av hög- och lågdesign (HLD/LLD). Rollen innefattar även ansvar för att utbilda driftorganisationen i implementerade lösningar samt att säkerställa kvaliteten i data som registreras i databaser och stödsystem.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT/ telekommunikation eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av arbete med transmissionslösningar.
God kunskap och erfarenhet av SDH och PDH.
Erfarenhet av nätdesign och felsökning.
God kännedom om tele-, data-, radio- eller bredbandsnät, dess uppbyggnad och samband
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Goda kunskaper inom radiolänk så som Ericsson MINI-LINK, Nokia Flexpacket och Dynanet.
Kunskap och erfarenhet av radiolänkstråksplanering.
Erfarenhet av hantering av spektrumtillstånd.
Kunskap om RAD TDM-utrustning.
Kunskaper inom IP motsvarande CCNA.
Teknisk förståelse för och erfarenhet av arbete inom mobilnät (TETRA-system/4G/5G).
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Du har även en god analytisk förmåga, hög integritet och tar initiativ för att driva arbetet mot uppsatta mål och resultat. Genom ett kommunikativt och prestigelöst förhållningssätt bidrar du tillsammans med dina kollegor till att utveckla verksamheten.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
På sektionen för site & logistik är vi 12 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Ansvarsområden för sektionen är, utöver transmissionslösningar, anläggningar och dess anläggningsinfrastruktur, Tetra Core och RAN inkl. radioplanering samt fältservice.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta viss tid på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Khaled Diraoui. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-britt Paradis eller Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Box 599 (visa karta
)
101 31 KARLSTAD ELLER STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9967410