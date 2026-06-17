Product Developer & Project Manager till Orkla Wound Care
Qrios AB / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-06-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qrios AB i Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med produktutveckling, i en internationell miljö, inom Medtech?
Orkla Wound Care söker en Product Developer & Project Manager till sitt huvudkontor i Solna. Vi söker dig som har en projektledarprofil och som är civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot materialvetenskap eller kemiteknik. Det här en chans att arbeta som produktutvecklare inom medicinteknik i en bred roll med stor utvecklingspotential. I rollen arbetar du i en internationell miljö då Orkla har fabriker och kontor på flera platser i Europa.
Orkla Health Wound Care, utvecklar, tillverkar och marknadsför konsumentprodukter inom sårvård och första hjälpen för såväl arbetsplatser som industrikunder. Företaget har en startk tradition av egen produktutveckling och innovation och har spelat en viktig roll i att forma kategorin för konsumentsårvård och första hjälpen. Kända varumärken inom kategorin är Salvequick, Salvelox och Norgesplaster inom B2C-segmentet, och Cederroth First Aid och Snögg inom B2B.
Inom Kategori Wound Care arbetar ca 35 personer på kontoret i Solna, där totalt ca 220 medarbetare arbetar inom Orklas olika produktsegment, med ledande positioner i Norden och stark internationell närvaro.
Tjänsten är placerad i Solna Business Park och är vikariat på ca 12 månader under en föräldraledighet. Varmt välkommen med din ansökan, urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Orkla Wound Care arbetar med hela värdekedjan och du kommer att vara med och göra skillnad i vår verksamhet! Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i moderna lokaler med ett aktivitetsbaserat och flexibelt arbetssätt där du arbetar med kompetenta kollegor från flera Orklabolag. Orkla erbjuder goda utvecklingsmöjligheter i en inspirerande kultur där du har möjlighet att växa och skapa värde tillsammans med andra. Du kommer vara en del av den globala Wound Care kategorin och du rapporterar till Head of Innovation & Product Development.
I rollen ansvarar du för att:
• Utveckla produkter och förbättra material
• Leda förbättringsprojekt knutna till produkter på den europeiska marknaden
• Upprätta projektdokumentation och teknisk produktdokumentation.
• Utföra enklare laborativa tester i samband med produktens utveckling.
• Identifiera nya material med fokus på hållbarhet och kostnadsoptimering.
I din roll har du stora kontaktytor både externt och internt och du utvecklar och designar produkter tillsammans med kollegor inom marknad, inköp, kvalitet, regulatory och produktion.
Vem är du?
Vi tror att du är i början av din karriär med något års relevant arbetslivserfarenhet. För den här tjänsten krävs goda kunskaper i engelska samt gärna något av de nordiska språken. God kunskap i Microsoft Office är ett krav.
Vidare är det meriterande om du har:
• Erfarenhet från utvecklingsavdelning inom medicinteknik
• Erfarenhet och intresse av konstruktion eller design av nya produkter
• Erfarenhet av olika typer av tillverkningsmetoder
• Erfarenhet av laborativt arbete, materialanalyser, stabilitetsstudier samt planering och utförande av verifiering mot uppställda krav
• Erfarenhet av riskanalyser
Vi söker dig som trivs i en innovativ miljö med engagerade kollegor och som person är du proaktiv, initiativrik, målinriktad och har stark inneboende drivkraft. Vidare har du ett strukturerat, noggrant och ansvarstagande sätt att ta dig an ditt arbete och du trivs med att hantera många parallella arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att analysera problem och komma fram till hållbara lösningar och du bidrar med ett positivt och flexibelt förhållningsätt. En förutsättning för att du ska lyckas i rollen är att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med personer med olika bakgrund och funktion.
Om Orkla Health
Orkla Health är ett ledande nordiskt varumärkesföretag inom konsumenthälsa, med starka positioner inom Omega-3, sårvård och munvård. Med export till över 24 marknader utanför Europa och distrinution i mer än 60 marknadrt globalt, genererar vi en årlig omsättning på cirka 6 miljarder NOK.
Orkla Health har en kommersiell närvaro i Norden, Baltikum och Polen samt representation i ett flertal ytterligare länder. Våra produkter säljs via apotek, dagligvaruhandeln, direkt till konsument samt genom kontraktstillverkning.
För mer information om rollen, vänligen kontakta:
Krishan Johansson Haque, PhD
Sr Rekryteringskonsult, QRIOS Life Science & Engineering
T: 0720701653
E: krishan.johansson-haque@qrios.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926232-2056959". Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), https://karriar.qrios.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Qrios Life Science & Engineering Jobbnummer
9967412