Timanställd lärare i Tyska till Djupadalsskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-17
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Ditt nya jobb
Nu söker vi en lärare i tyska till Djupadalsskolan. Tjänsten är initialt på 20%, förlagd på onsdag och fredag förmiddag.
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma en helt ny skola från grunden, där dina idéer och din kompetens verkligen får påverka riktningen framåt. Hos oss möts du av en kreativ och framtidsinriktad arbetsmiljö där utveckling, nyfikenhet och nytänkande uppmuntras. Du blir en del av en verksamhet präglad av nära och engagerat samarbete med en ledning som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.
Välkommen till oss
Djupadalsskolan är en nybyggd 7-9 enhet som startar Ht 26 med fem klasser i årskurs 7.
På Djupadal vill vi vara en skola där nyfikenhet och kunskap växer, där lusten att lära får ta plats varje dag. En plats där elevernas idéer, drivkraft och kreativitet möts av lärarnas kompetens, engagemang och höga förväntningar.
Hos oss står elevernas behov, styrkor och potential alltid i centrum. Vi tror på varje elevs förmåga att utvecklas och strävar efter att skapa undervisning och lärmiljöer som inspirerar, utmanar och ger mod att prova nytt.
Vår vision är en trygg, kreativ och inkluderande skola där alla känner tillhörighet och vågar ta nästa steg i sitt lärande. En skola där samarbete, nyfikenhet och framtidstro genomsyrar vardagen – och där varje elev får möjlighet att växa, upptäcka sin potential och forma sin framtid.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om Djupadalsskolan.
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se.
Din kompetens
Du som söker är utbildad lärare med lärarlegitimation för aktuellt ämne och skolform. Du är en lagspelare som sätter verksamheten före jaget och vill vara med och utveckla skolan över tid. Du står stadigt i förändringsprocesser, prioriterar klokt i komplexa situationer och behåller fokus även när allt ännu inte är på plats.
Genom ett konsekvent och professionellt agerande utifrån gemensamma ramar bidrar du till trygghet och tillit hos elever, kollegor och vårdnadshavare. Du delar idéer och nya perspektiv i rätt forum och bygger starka relationer i en ny skolmiljö.
För att vara med och bygga Djupadal är du trygg i dig själv, har god erfarenhet och bred kompetens – modig nog att gå före, ödmjuk nog att lyssna och stark nog att stå kvar när det är utmanande
I processen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
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Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
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Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
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Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp G.
För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jönköpings Kommun
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