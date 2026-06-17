Förskollärare sökes till Årsta
Stockholms kommun / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-06-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad och vara en del i utvecklingen av en hållbar och likvärdig förskola i Enskede Årsta Vantör? Förskolans utbildning och undervisning genomsyras av våra styrdokument med särskilt fokus på barnets bästa i en hållbar värld. Vår utgångspunkt är mötet med barnen där barns delaktighet och inflytande blir vägledande i utbildningen. Kollegialt lärande är viktigt för oss där du får möjlighet att bidra med din kompetens utifrån uppdrag. Tillsammans bygger vi framtidens förskola.
Välkommen till oss
Område 5, kommunala förskolor består av 8 förskolor med unika karaktärer för varje förskola samtidigt som styrningen och ledningen är tydlig och enhetlig. Området består av 590 barn och 160 medarbetare. Målet är att erbjuda en likvärdig förskola för alla barn av hög kvalité. Det innebär att vi har ett fokus på att utveckla och möjliggöra för ett kollegialt lärande i olika forum och nätverk.
Din roll
Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande. Det gör du genom att utgå från förskolans styrdokument, Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen.
Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet.
Som förskollärare i område 5 kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika nätverk för att engagera och stötta barnen i lekfulla och lärande situationer.
I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation (alternativt inväntar din legitimation).
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket.
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.
Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation.
Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Förskola Årsta 3 Kontakt
Biträdande rektor
Jessica Ouahchi jessica.ouahchi@edu.stockholm.se 08-50814598 Jobbnummer
9967419