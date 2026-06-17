Vi söker kvalitetstekniker - Avsändning & Farligt Gods
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-17
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskoga
, Karlstad
, Arboga
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Vi söker nu en Kvalitetstekniker till vårt växande kvalitetsteam i Karlskoga. I rollen blir du en viktig del av arbetet med kvalitetssäkring inom avsändning och logistik, där du säkerställer att produkter, dokumentation och processer uppfyller både kundkrav och internationella regelverk.
Din roll
Som Kvalitetstekniker arbetar du nära verksamheten inom reservdelar och avsändning på Saab Dynamics i Karlskoga. Du samarbetar med kvalitetsingenjörer och andra funktioner för att säkerställa att våra leveranser uppfyller krav på kvalitet, spårbarhet och säkerhet.
En stor del av rollen är administrativ och innebär att granska dokumentation, hantera avvikelser och stötta verksamheten i kvalitetsrelaterade frågor. Du arbetar både operativt och förbättringsorienterat med fokus på att utveckla processer och säkerställa efterlevnad av gällande regelverk.
Exempel på arbetsuppgifter
Förbereda dokumentation och delta vid uppstartsmöten
Granska packningsunderlag, kundkrav och regelverk
Upprätta interna leveranscertifikat
Identifiera, registrera och följa upp avvikelser
Delta i och driva enklare avvikelseutredningar
Arbeta i tvärfunktionella team för att utveckla processer och arbetssätt
Rapportera trender och kvalitetsutfall
Stödja produktionen i frågor kring produktkrav, kundkrav och kvalitet
Vår verksamhet omfattas av internationella regelverk för transport av farligt gods, främst ADR och IATA-DGR, samt krav kopplade till Secure Supply Chain/Known Consignor. Regelverken ställer höga krav på spårbarhet, dokumentation och säkerhet genom hela leveranskedjan, där korrekt klassificering, förpackning och dokumentation är avgörande.Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och samarbete är viktiga framgångsfaktorer.
Du är initiativtagande, ansvarstagande och har förmågan att skapa ordning även i en föränderlig miljö. Samtidigt är du en lagspelare som gärna samarbetar med andra för att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kvalitetsarbete
Erfarenhet av regelverk kopplade till farligt gods, exempelvis ADR och IATA-DGR
God förståelse för relevanta standarder, exempelvis ISO
Erfarenhet av avvikelsehantering och rotorsaksanalyser, i kvalitets- eller ärendehanteringssystem
Vana att arbeta med dokumentation och rapportering, goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, Word och PowerPoint
Övriga krav
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Relevant utbildning eller erfarenhet inom teknik eller kvalitet
B-körkort
Hos oss får du arbeta i en teknikintensiv och utvecklande miljö tillsammans med engagerade kollegor. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och vara med på en spännande tillväxtresa.
Tjänsten kan innebära beredskap eller skiftarbete beroende på verksamhetens behov. Resor inom Sverige och internationellt kan förekomma.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till ett starkt team och en kultur präglad av kvalitet, samarbete och utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut, dock är denna annons publicerad över sommaren och en bit in i augusti och återkoppling kan komma att dröja.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Karlskoga (visa karta
)
691 35 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9967424