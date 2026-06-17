Ekonomiassistent till Ludvig & Co
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2026-06-17
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Gazella rekryterar nu en Ekonomiassistent till Ludvig & Co i centrala Stockholm. Här får du arbeta brett inom kund- och leverantörsreskontra, upprätta bokslut och bidra till kontinuerlig utveckling av interna processer och rutiner inom dessa områden. Ludvig & Co är ett av Sveriges ledande rådgivningsföretag som stöttar företagare inom ekonomi, redovisning, juridik och fastigheter. Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera operativt arbete med utvecklingsinitiativ i en familjär miljö med goda möjligheter att förbättra processer. Rollen passar dig med intresse för redovisning, system och effektivisering av processer.
Vi kommer att intervjua kandidater löpande till denna roll så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Vad Ludvig & Co erbjuder dig
Hos Ludvig & Co står samarbete, utveckling och långsiktighet i fokus. Här blir du en del av en organisation där kunskapsdelning och engagemang driver verksamheten framåt. Vi söker dig som trivs i en varierad roll med många kontaktytor och som motiveras av att vara en central del av verksamheten.
Teamet sitter på Ludvig & Co:s huvudkontor i fina lokaler på Kungsholmen, med möjlighet till hybridarbete och flexibilitet. Här blir du en del av en samarbetsdriven miljö med många kompetenta kollegor och breda kontaktytor inom Ludvig & Co.
Din utmaning
I rollen som Ekonomiassistent blir du en viktig del av ekonomiavdelningen med både operativt ansvar och fokus på processutveckling. Rollen är bred och innebär många interna kontaktytor. Du ingår i ett sammansvetsat team, rapporterar till Redovisningschef och arbetar i en miljö präglad av samarbete och förbättringar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Ansvara för kundreskontra med bokning av inbetalningar, uppföljning av öppna poster och påminnelsehantering.
Ansvara för leverantörsreskontra med utbetalningar.
Utföra avstämningar samt utreda differenser i reskontran.
Ha löpande kontakt med interna intressenter via mejl och telefon.
Möjlighet att ansvara för månadsbokslut, upprätta momsdeklarationer och enklare årsredovisningar.
Delta i systemuppgraderingar och förbättring av ekonomiprocesser.
Bidra till effektivisering av arbetssätt samt stötta teamet i ad hoc-uppgifter.Publiceringsdatum2026-06-17Bakgrund
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande.
Några års erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsreskontra.
Goda kunskaper inom löpande redovisning.
God systemvana och intresse för att arbeta med systemförbättringar och effektivisering.
Goda kunskaper i Excel samt förmåga att arbeta strukturerat med data.
Flytande i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av månadsbokslut och momsdeklarationer är meriterande.
Erfarenhet av enklare årsredovisningar är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, snabblärd och har lätt för att sätta dig in i nya system, arbetssätt och rutiner. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att skapa ordning, samtidigt som du har ett öga för förbättringar och effektiviseringar. Du är en lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att vara hjälpsam och prestigelös i ditt sätt. Samtidigt tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt på ett självständigt och proaktivt sätt. Rollen passar dig som uppskattar en kombination av löpande ekonomiarbete och möjligheten att bidra till utveckling och förbättringar tillsammans med teamet.
Om Ludvig & Co
Ludvig & Co är en av Sveriges ledande rådgivningsbyråer inom ekonomi och lön, skatt, specialistrådgivning, juridik och fastighetsförmedling med cirka 1000 medarbetare runt om i landet. Bolaget erbjuder tjänster till både företag och privatpersoner och har ett starkt fokus på långsiktiga relationer. Kulturen präglas av samarbete, engagemang och en familjär känsla trots sin storlek.
Läs mer om Ludvig & Co här!Så ansöker du
Vi kommer att intervjua kandidater löpande till denna tjänst så om du är intresserad av denna roll, skicka in din ansökan redan idag via ansök-knappen! I den här rekryteringen samarbetar Ludvig & Co med Gazella. Har du frågor är du välkommen att Andrea Aspling (andrea.aspling@gazella.se
) som är ansvarig rekryterare för denna tjänst.
Rekrytering sker i samarbete med Gazella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gazella AB
(org.nr 556973-3982)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Ludvig & Co Kontakt
Andrea Aspling andrea.aspling@gazella.se 076-176 01 78 Jobbnummer
9967426