Lärare F-3, visstid
Motala kommun, Enhet Dansäter/Österstad / Grundskollärarjobb / Motala Visa alla grundskollärarjobb i Motala
2026-06-17
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Dansäterskolan (skolår F-6 och fritids) ligger i Borensberg. Dansäterskolan är en medelstor skola, vackert belägen nära skog och vatten i Borensberg. Här möts trygghet, kunskap och gemenskap i en miljö där varje elev ska få möjlighet att växa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg lärare till årskurs F-3. Du ansvarar för undervisning, mentorskap och det pedagogiska arbetet i klassen tillsammans med kollegor och elevhälsa.
Som lärare hos oss får du möjlighet att arbeta nära elevernas tidiga kunskapsutveckling och bidra till en stark grund för fortsatt lärande.Arbetsuppgifter
• Du ansvarar för undervisning, mentorskap och det pedagogiska arbetet i klassen tillsammans med kollegor och elevhälsa.
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i årskurs F-3
• Undervisa i klassens ämnen utifrån läroplanen
• Skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö
• Arbeta med elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling
• Samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare
• Bidra i skolans gemensamma utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Legitimerad lärare, årskurs F-3
• Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
• Du har digital kompetens
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-11-02, upphör: 2027-11-02 .
Arbetstid: Dagtid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Dansäter/Österstad Kontakt
Sveriges lärare
Anette Sundqvist anette.sundqvist@motala.se 070-2710295 Jobbnummer
9967416