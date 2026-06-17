Timvikarierande avfallsarbetare till återvinningscentralen sökes!
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Renhållningsjobb / Kumla Visa alla renhållningsjobb i Kumla
2026-06-17
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Kumla kommuns avfallsavdelning söker timvikarierande avfallsmedarbetare. Vi söker nu fler timvikarier som kan jobba när verksamheten har behov, vid exempelvis sjukdom eller semester hos ordinarie personal. Vi söker dig som känner ett ansvar för miljön, vill träffa människor och är bra på att göra ett bra jobb. Vi är en avdelning som gillar att ha en hög servicegrad och är stolta över vår verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Arbetet som avfallsarbetare på återvinningscentralen innebär kundkontakt och att ge information till besökarna samt hjälpa till så att kunderna sorterar rätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta emot besökare och visa var olika avfall ska sorteras
• Svara på frågor om sortering och regler
• Hjälpa kunder att lossa och sortera material
• Skötsel av grönytor och plockande av skräp då vi vill att det ser snyggt utKvalifikationer
Vi söker dig som har en hög servicenivå, för att kunna hjälpa våra kommuninvånare att sortera rätt.Kvalifikationer
• Treårig gymnasieutbildning med inriktning fordon/maskin eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• God datakunskap.
• Körkort, B, lastmaskin är meriterande
• Att du kan jobba självständigt men även i grupp.
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av sophämtning.
• God mekanisk kunskap.
Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Kumla kommun (visa karta
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692 80 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Avfall
Andreas Svanfeldt 019-588290 Jobbnummer
9967428