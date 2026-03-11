Utredare/revisor
Vill du arbeta med högintressanta skatteutredningar och bidra i kampen mot den ekonomiska brottsligheten? Som skatteutredare eller revisor hos oss på Skatteverkets brottsbekämpningsavdelning får du chans att göra stor samhällsnytta och arbeta med stimulerande utredningar tillsammans med andra.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Brottsbekämpningsavdelningens uppdrag är att förebygga, motverka och utreda ekonomisk brottslighet, allvarligt skatteundandragande, både nationellt och internationellt, och folkbokföring som brottsverktyg.
Som utredare eller skatterevisor hos oss arbetar du med fördjupade utredningar i syfte att till exempel stoppa felaktiga utbetalningar, motverka avsiktligt skatteundandragande både nationellt och internationellt samt förhindra utnyttjande av vårt välfärdssystem. Utredningarna avser ofta flera skatteslag och du utreder bland annat oredovisade inkomster, oredovisad arbetskraft eller oredovisade löner för att fastställa rätt beskattning. Det kan också bli aktuellt att du deltar på arbetsplatsbesök i samverkan med andra myndigheter.
Arbetsuppgifterna är omfattande och komplexa och kräver ett nära samarbete med kollegor. Arbetet kräver en hög effektivitet och kvalitet och du förväntas kunna bedöma vilken åtgärd och utredningsform som är bäst lämpad i det enskilda fallet.
Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Du tillhör skattesektion 2 eller 3 på skatteenhet 3 på Brottsbekämpningsavdelningen och har placeringsort Uppsala. På kontoret i Uppsala är vi ca 35 kollegor som arbetar med dessa arbetsuppgifter.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha en god förmåga att samarbeta med andra och vara hjälpsam, vilket innebär att du är lyhörd för andras synpunkter och tar ansvar för att gemensamma uppgifter genomförs
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng gamla systemet) inom ekonomi, juridik eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från utredande ekonomi- eller revisionsarbete, exempelvis förvärvat från arbete på revisionsbyrå eller statlig myndighet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Jobbnummer
9789383