Maskinoperatör till kund i Hyllinge

Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Helsingborg
2026-06-03


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VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
Är du en noggrann och driven person med erfarenhet av industri- eller produktionsarbete? Vill du arbeta i en varierande roll där kvalitet, effektivitet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara nästa steg för dig!
På uppdrag av vår kund i Hyllinge söker Job&Talent nu en maskinoperatör för omgående start.
OM TJÄNSTEN
Som maskinoperatör kommer du att arbeta i produktionen med fokus på att säkerställa ett effektivt flöde och hög kvalitet i verksamheten. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ställer krav på ansvarstagande, noggrannhet och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Arbetsuppgifter
Påfyllning av material till produktionen

Packning av färdiga produkter

Kvalitetskontroller enligt gällande rutiner

Övervakning och hantering av maskiner

Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen

PROFIL
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en liknande roll inom industri eller produktion. Du är van att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten och har ett gott säkerhetstänk.
KRAV

Erfarenhet av arbete i liknande roll

Truckkort

B-körkort och tillgång till bil

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i rollen tror vi att du är:

Noggrann och kvalitetsmedveten

Ansvarstagande och pålitlig

Flexibel och samarbetsvillig

Initiativtagande och lösningsorienterad

ÖVRIG INFO

Placeringsort: Hyllinge

Arbetstid: 2-skift

Start: Omgående

Anställningsform: 6 månaders provanställning med goda möjligheter till förlängning

OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7847874-2034861".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta)
252 25  HELSINGBORG

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9946651

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