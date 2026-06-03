Maskinoperatör till kund i Hyllinge
Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Helsingborg
2026-06-03
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VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
Är du en noggrann och driven person med erfarenhet av industri- eller produktionsarbete? Vill du arbeta i en varierande roll där kvalitet, effektivitet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara nästa steg för dig!
På uppdrag av vår kund i Hyllinge söker Job&Talent nu en maskinoperatör för omgående start.
OM TJÄNSTEN
Som maskinoperatör kommer du att arbeta i produktionen med fokus på att säkerställa ett effektivt flöde och hög kvalitet i verksamheten. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ställer krav på ansvarstagande, noggrannhet och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Påfyllning av material till produktionen
Packning av färdiga produkter
Kvalitetskontroller enligt gällande rutiner
Övervakning och hantering av maskiner
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen
PROFIL
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en liknande roll inom industri eller produktion. Du är van att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten och har ett gott säkerhetstänk.
KRAV
Erfarenhet av arbete i liknande roll
Truckkort
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och pålitlig
Flexibel och samarbetsvillig
Initiativtagande och lösningsorienterad
ÖVRIG INFO
Placeringsort: Hyllinge
Arbetstid: 2-skift
Start: Omgående
Anställningsform: 6 månaders provanställning med goda möjligheter till förlängning
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7847874-2034861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9946651