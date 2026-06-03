Inköpare till Nordvästra Skåne

Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg
2026-06-03


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Inköpare till spännande konsultuppdrag i Nordvästra Skåne
Är du en strukturerad och serviceinriktad inköpare som trivs i kontakten med leverantörer? Då kan detta vara uppdraget för dig!
För vår kund i Nordvästra Skåne söker vi nu en inköpare för ett konsultuppdrag med omgående start och som sträcker sig ungefär fram till årsskiftet.
I rollen kommer du att arbeta med det dagliga operativa inköpet och vara en viktig länk mellan verksamheten och leverantörerna. Du hanterar bland annat avrop, orderläggning, uppföljning av orderbekräftelser samt matchning av fakturor. En stor del av arbetet innebär också löpande dialog med leverantörer, så vi söker dig som tycker om att bygga relationer och skapa goda samarbeten.
Vi tror att du har:

Erfarenhet av operativt inköp eller inköpsadministration

God förståelse för inköpsprocessen från avrop till faktura

Vana att arbeta i ERP-/affärssystem

Ett strukturerat arbetssätt och god administrativ förmåga

En kommunikativ personlighet som trivs i kontakten med leverantörer

Det här är inte en senior roll, men du behöver känna dig trygg i de grundläggande inköpsprocesserna och kunna arbeta självständigt i det dagliga flödet.
Start: Omgående Omfattning: Heltid Plats: Nordvästra Skåne Uppdragslängd: Cirka fram till årsskiftet
Låter det intressant? Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7847966-2034896".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drottninggatan 1 (visa karta)
252 21  HELSINGBORG

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9946666

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