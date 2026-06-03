Städare på pensionat, Öland
Ecome AB / Städarjobb / Borgholm Visa alla städarjobb i Borgholm
2026-06-03
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Vi är en musikrestaurang med enklare boenden på norra Öland som söker en kompetent städare, både för boendet och för delar av serveringen.
Dina personliga kvalitéer:
Du är snäll, stresstålig och effektiv. Dessutom trivs du med människor. Dagligt arbete i cirka 8 veckor. Tiderna varierar mycket, men det mesta av jobbet sker 11-15, mellan checkout och checkin.
Jobbet kräver ordentlighet, en god förståelse av hygien, men också ett estetiskt öga. Avrapporteras dagligen.
Du bor nära eller på plats med oss andra i en kollo-liknande miljö i vacker natur. Perfekt för dig som gärna paddlar, joggar, simmar. Finns tid för ren avkoppling också, på stranden, eller med en bok på terrassen.
Våra gäster kommer till trakten för den vackra naturen, eller kanske för att bada, till just oss för mat och musik på terrassen vid vattnet. Vill du spela musik eller dra ett quizz nån kväll så är det uppskattat. Vi försöker skapa trivsel för alla.
Inga alkoholproblem, vi är familjeorienterade.
Rekrytering pågår,
Inkom med din ansökan så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: johan.thomas@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EcoMe AB
(org.nr 556726-2612)
Grankullavägen 318 (visa karta
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387 75 BYXELKROK Arbetsplats
Pensionat Grankullavik Jobbnummer
9946661