Städare på pensionat, Öland

Ecome AB / Städarjobb / Borgholm
2026-06-03


Visa alla städarjobb i Borgholm, Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ecome AB i Borgholm

Vi är en musikrestaurang med enklare boenden på norra Öland som söker en kompetent städare, både för boendet och för delar av serveringen.
Dina personliga kvalitéer:
Du är snäll, stresstålig och effektiv. Dessutom trivs du med människor. Dagligt arbete i cirka 8 veckor. Tiderna varierar mycket, men det mesta av jobbet sker 11-15, mellan checkout och checkin.
Jobbet kräver ordentlighet, en god förståelse av hygien, men också ett estetiskt öga. Avrapporteras dagligen.
Du bor nära eller på plats med oss andra i en kollo-liknande miljö i vacker natur. Perfekt för dig som gärna paddlar, joggar, simmar. Finns tid för ren avkoppling också, på stranden, eller med en bok på terrassen.
Våra gäster kommer till trakten för den vackra naturen, eller kanske för att bada, till just oss för mat och musik på terrassen vid vattnet. Vill du spela musik eller dra ett quizz nån kväll så är det uppskattat. Vi försöker skapa trivsel för alla.
Inga alkoholproblem, vi är familjeorienterade.
Rekrytering pågår,
Inkom med din ansökan så snart du kan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: johan.thomas@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EcoMe AB (org.nr 556726-2612)
Grankullavägen 318 (visa karta)
387 75  BYXELKROK

Arbetsplats
Pensionat Grankullavik

Jobbnummer
9946661

Prenumerera på jobb från Ecome AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ecome AB: