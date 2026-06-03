Fullstackutvecklare med backend-fokus till IT-bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-03
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Vill du arbeta med utveckling av affärssystem som gör verklig skillnad för användarna? Har du erfarenhet av systemutveckling och drivs av att skapa effektiva, stabila och långsiktiga lösningar? För vår kunds räkning söker vi nu en Fullstackutvecklare med backend-fokus som vill vara med och vidareutveckla ett skräddarsytt verksamhetssystem. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Fullstackutvecklare blir du en del av ett tvärfunktionellt Scrum-team som utvecklar och vidareutvecklar verksamhetskritiska system för företagets kunder. Teamet ansvarar för hela utvecklingsprocessen från kravställning och design till implementation, testning och leverans.
Rollen har ett tydligt fokus på backendutveckling, där du arbetar med att skapa robusta och skalbara lösningar som bidrar till affärsnytta för användarna. Samtidigt finns goda möjligheter att successivt bredda din kompetens inom frontendutveckling och ta en mer fullstackorienterad roll över tid. Du arbetar nära produktägare och andra utvecklare för att omsätta verksamhetsbehov till smarta och hållbara tekniska lösningar.
Du kommer att arbeta med både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga funktioner samt bidra till att förbättra systemens kvalitet, prestanda och användarupplevelse. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, förstå helheten och vara med och påverka både teknikval och slutprodukt.
Teknikmiljön kombinerar etablerade affärssystem med moderna webblösningar. Du kommer bland annat att arbeta med backendutveckling, API, SQL-databaser samt frontendutveckling i React och TypeScript. Teamet arbetar agilt och använder moderna verktyg för versionshantering, testning, CI/CD och kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla backend-funktionalitet i företagets verksamhetssystem
Omsätta verksamhetskrav och produktvisioner till hållbara tekniska lösningar
Arbeta med hela utvecklingsprocessen – från analys och design till implementation och underhåll
Säkerställa hög kvalitet genom strukturerat utvecklings- och testarbete
Samarbeta med produktägare och utvecklingsteam för att prioritera och planera utvecklingsinsatser
Bidra till förbättringar av systemarkitektur, prestanda och användarupplevelse
Delta i utvecklingen av frontend-lösningar och successivt bredda din kompetens inom fullstackutveckling
Arbeta nära slutanvändare för att förstå behov och skapa affärsnytta
Bidra till teamets kontinuerliga förbättringsarbete och kunskapsutveckling
VI SÖKER DIG SOM:Har en examen från högskola eller universitet inom datateknik, systemutveckling eller annat relevant område
Har minst två års arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom C#
Erfarenhet av moderna utvecklings- och CI/CD-processer
Erfarenhet av SQL-databaser
Har intresse för både backend- och frontendutveckling
Är obehindrad i svenska och engelska både i tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller intresse för ekonomi, redovisning eller reskontrahantering
Erfarenhet av drift, installation eller felsökning av applikationer i produktionsmiljö
Erfarenhet av automatiserad testning eller Test Driven Development (TDD)
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är lösningsorienterad, nyfiken och engagerad i ditt arbete. Du tycker om att förstå helheten bakom systemen du utvecklar och drivs av att skapa värde för användarna. Vidare är du ansvarstagande, kvalitetsmedveten och trivs i en miljö där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen. Du ser nya tekniker och verktyg som möjligheter att utvecklas och är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är en direktrekrytering där du blir anställd hos företaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått vidare till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Consultant Manager
Evelina Ogheden Evelina.ogheden@friday.se Jobbnummer
9946664