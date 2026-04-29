Undersköterska Vinninga hemvård
Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping Visa alla undersköterskejobb i Lidköping
2026-04-29
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Undersköterska till Vinninga hemvård
Välkommen att bli en del av oss!
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. Hos oss är arbetet varierat och innefattar många kontaktytor. Du får möjlighet att utvecklas i din roll och varje dag göra skillnad. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för brukare i deras hem. Du kommer att arbeta med individanpassad omsorg. I arbetet hjälper du brukaren med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från legitimerad personal.
Fast omsorgskontakt är en del i ditt arbete som undersköterska och det innebär att du har ett särskilt ansvar för vissa brukare. Löpande dokumentation och ansvar för att upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner ingår i arbetet.
Vem är du
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har brukarens bästa i fokus och är mån om att slutföra påbörjat arbete. Du har förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Du arbetar självständigt men har också en samarbetsförmåga då du deltar aktivt i teamarbetet.Kvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
Grundläggande digital kompetens.
Körkort för automatbil
Meriterande:
Vård- och omsorgscollegediplom.
Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens.
Erfarenhet av dokumentation.Övrig information
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.
Din primära arbetsplats kommer att vara Vinninga hemvård men du är anställd i hela Sektor social välfärd i Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på flera olika enheter.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
)
531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Social Välfärd, Stöd i hemmet, Vinninga hemvård Jobbnummer
9881433