Undersköterska till mottagning centralt i Göteborg
2025-10-02
Information om arbetsplatsen
Vill du vara en del av en väletablerad och framstående mottagning inom invärtesmedicin, gastroenterologi och hepatologi? Vi söker en passionerad undersköterska som vill ta del av vår team och bidra till vår fortsatta utveckling inom endoskopiverksamhet.
Varför välja vår mottagning?
- Specialistläkarmottagning: Vi erbjuder specialiserad vård inom invärtesmedicin, gastroenterologi och hepatologi.
- Fokus på endoskopiverksamhet: Vår mottagning har en särskild inriktning mot endoskopiverksamhet. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och utföra spännande procedurer som biopsitagning, polypborttagning och buktrycksundersökningar.
- Arbetslivskvalitet och välbefinnande: Vi värdesätter våra medarbetares välbefinnande och arbetar aktivt för att skapa en balanserad arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet till ledighet vid storhelger, högsäsong under sommaren samt vid skolloven. Vi erbjuder ett frikostigt friskvårdsbidrag samt rabatter och erbjudanden. Vi tror på vikten av att ha tid för återhämtning och att kunna njuta av en meningsfull fritid.
- Central och trivsam arbetsplats: Vår mottagning är belägen på en central plats med enkel tillgång till kollektivtrafik och bekvämt avstånd till andra centrala delar av staden.
- Assistera vid endoskopiprocedurer, såsom biopsitagning, polypborttagning och buktrycksundersökningar.
- Förbereda patienter inför endoskopiska ingrepp genom att sätta infarter och övervaka blodtryck och puls.
- Vid behov ta prov för diagnostiska ändamål.
- Hantera och underhålla endoskopisk utrustning samt ansvara för rengöring och desinfektion av endoskopisalen samt mottagningen.
- Ge lättare rådgivning och svara på patienternas frågor och bekymmer.
- Delta i att lägga rutiner, förbättra verksamheten och vara kreativ för att utveckla vår mottagning.
Genom dessa arbetsuppgifter kommer du att ha möjlighet att utvecklas inom endoskopiverksamhet och spela en viktig roll för våra patienter inom invärtesmedicin, gastroenterologi och hepatologi. Kvalifikationer
Vi söker nu en undersjuksköterska för rollen. Erfarenhet från arbete på en mottagning är fördelaktigt, men inget krav. Det är viktigt att du har ett intresse för organisation och är van vid att hantera olika administrativa uppgifter, såsom tidsbokning. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
- Har vilja att lära sig nytt och utvecklas i sin roll.
- Trivs med ansvar och är redo för utmaningar.
- Har god kontakt med patienter och anhöriga.
- Är noggrann och strukturerad, har god administrativ förmåga och kan hantera flera uppgifter samtidigt samt göra rätt prioriteringar av arbetsuppgifter under dagen.
- God datorvana - hantering av tidsbokning samt journalsystem.
Dessa egenskaper är viktiga för att trivas och lyckas i rollen hos oss. Vi söker en engagerad och driven individ som kan anpassa sig till en dynamisk arbetsmiljö och vara med och bidra till vår framgångsrika mottagning inom gastroenterologi och hepatologi.
Övrig information
Individuell lönesättning.
Skicka in din ansökan snarast, urval sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
