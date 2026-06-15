Servicemedarbetare till bemanningspoolen
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2026-06-15
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Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Rollen som servicemedarbetare innebär varierande arbetsuppgifter. I huvudsak kommer följande arbetsuppgifter att förekomma:
• Utföra daglig städning av kontor, skolor, vårdinrättningar och andra lokaler.
• Hantera och tillaga måltider enligt fastställda menyer och hygienkrav.
• Utkörning av måltider
• Interntransporter
• Vaktmästartjänster
• Bilvård
Då städningen oftast sker när verksamheten i gång är det viktigt att ha gott bemötande gentemot de du möter under dagen. Du förväntas vara flexibel, ta ansvar för gruppens arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Utöver städningen ingår underhåll av redskap och moppar, inventering av städförråd, beställning av material samt att samverka med samordnare och arbetsledare för att säkerställa god arbetsmiljö.
Tjänsten utgår ifrån det serviceteam som utför olika typer av specialstäd, fönsterputs, saneringsuppdrag och storstäd. Tjänsten kan även innefatta städning hemma hos våra medborgare. Man utgår från ett team men vid behov kan arbete på egen hand förekomma. Denna tjänst innebär att man bokas på uppdrag där korttidsfrånvaro förekommer och utifrån sin erfarenhetsprofil.Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av serviceyrket
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331322". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drotninggatan 7 (visa karta
)
261 22 LANDSKRONA Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare kavlinge-landskrona.skane@kommunal.se 0418470000 Jobbnummer
9962782