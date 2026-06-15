Snickare till Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen / Snickarjobb / Nässjö Visa alla snickarjobb i Nässjö
2026-06-15
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Vill du vara med och bidra till fastighetsavdelningens utveckling?
Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens lokaler- från skolor och förskolor till andra viktiga verksamhetsbyggnader. Vi arbetar långsiktigt med underhåll, energieffektiviseringar och utveckling för att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för våra invånare.
Nässjö kommun är i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en engagerad snickare till Tekniska serviceförvaltningen.
Vi erbjuder en trygg anställning med bra villkor och förmåner såsom flextid, friskvårdsbidrag, semesterväxling, förmånscykel och förskottssemester.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som snickare på Nässjö kommun får du ett varierat och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar nära våra verksamheter och har en viktig roll i att skapa och underhålla välfungerande lokaler.
I uppdraget ingår att planera, samordna och utföra olika typer av byggservice.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Service och underhåll inom bygg
• Mindre ombyggnationer och anpassningar i våra fastigheter
• Åtgärder kopplade till felanmälningar
• Daglig kontakt med kommunens verksamheter och hyresgäster
• Introduktion och handledning av praktikanter eller lärlingar vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i rollen som snickare och som har en gymnasial yrkesutbildning inom bygg, eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som du har förvärvat genom arbetslivet. För att lyckas i rollen behöver du ha giltigt yrkesbevis samt Bkörkort. Du känner dig trygg i att använda svenska i både tal och skrift, då arbetet innebär nära samarbete med våra verksamheter och löpande kommunikation i vardagen.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av byggservice eller liknande serviceinriktat arbete
vana av att arbeta självständigt i varierande miljöer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
Vi kräver ett utdrag ur polisens belastning- och misstankeregister är en förutsättning för att erbjudas anställning. Blankettenhittar du på https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
571 32 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef hantverksgruppen
Karl-Johan Hultberg 0380- 51 88 25 Jobbnummer
9962785