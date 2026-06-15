Teamledare familjehemsteamet
Östra Göinge kommun / Socialsekreterarjobb / Östra Göinge Visa alla socialsekreterarjobb i Östra Göinge
2026-06-15
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en teamledare till vårt familjehemsteam som arbetar med placerade barn och ungdomar.
I rollen som teamledare inom IFO barn och unga ansvarar du för den operativa arbetsledningen, i nära samarbete med enhetschef, för 2 familjehemssekreterare, 5 barnsekreterare och en föräldrasekreterare.
Teamledaren ansvarar för att fördela arbetsuppgifter till handläggarna samt för att fatta beslut i enskilda ärenden, enligt gällande delegationsordning. Rollen som teamledare innefattar även arbetsledning och handledning i enskilda ärenden.
Teamledaren ska se till att gällande lagstiftning, delegationsordning, riktlinjer och rutiner efterlevs på enheten.
Det ingår även att bistå enhetschef med verksamhets- och kvalitetsutvecklingen på enheten samt fungera som chefsstöd, i förekommande arbetsuppgifter, där enhetschef ansvarar.
Vid enhetschefs längre frånvaro får teamledaren tillfällig delegation, motsvarande enhetschef.
Teamledaren kommer representera kommunen i vissa samverkansforum, inom enhetens ansvarsområden.Kvalifikationer
Tjänsten kräver socionomexamen.
I befattningen förväntas du ha stor kunskap inom ansvarsområdet, relevant lagstiftning samt vara garant för att rutiner och rättssäkerhet upprätthålls.
Du ska ha flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barn och unga.
Du ska vara väl bevandrad inom handläggning och dokumentation samt de lagrum som styr vår verksamhet.
Utbildning i och kunskap om Signs of Safety, Signs of Belonging är meriterande, då hela enheten arbetar utifrån detta.
Du behöver ha en mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal såväl som skrift.
Du behöver ha goda kunskaper i engelska.
B- körkort är ett krav för anställningen.
Du har god datorvana. Erfarenhet av verksamhetssystem för socialtjänsten är meriterande.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329910". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel 044-775 60 00 Jobbnummer
9962778