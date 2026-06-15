Förskollärare Centrala förskoleområdet, Bodens Kommun
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Boden Visa alla förskollärarjobb i Boden
2026-06-15
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Hos oss finns ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskola, kostförsörjning och elevhälsa. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Bodens kommun erbjuder en friskvårdstimme i veckan när verksamheten tillåter det och friskvårdsbidrag till tillsvidareanställd personal.
Björkdungens förskola och Kyrkkläppens förskola är centralt belägna med närhet till staden, fina grönområden, skog, bibliotek och lekparker. Förskolorna ligger med någon kilometers avstånd mellan varandra. Björkdungens förskola är en relativt nyöppnad förskola med sex portaler, stor och kreativ utemiljö, två stora torg och rum för ateljé/snickarrum/vattenlek och restaurang med tillagningskök. Kyrkkläppens förskola är nybyggd och varit i drift drygt ett år. Förskolan har sex portaler fördelat på två våningar. På varje våning finns ett gemensamt torg. På förskolan finns också rum för ateljé, snickarrum och vattenlek. På nedre plan finns en restaurang med tillagningskök. Förskolorna har en bra blandning av förskollärare och barnskötare, med bred kunskap och erfarenhet. Kvalitetsarbete leds av medarbetare tillsammans med rektor, biträdande rektor och områdets samordnare. Utvecklingsområden i Bodens kommuns förskolor är systematiskt kvalitetsarbete och målinriktad undervisning med fokus på barns förmågor inom språk/kommunikation och det kompensatoriska uppdraget. Bodens kommun har varje år gemensam kompetensutveckling för alla medarbetare i kommunens förskolor. Förskolorna i Bodens kommun har sex planeringsdagar/kompetensutvecklingsdagar per år då verksamheten är stängd.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Till Centrala förskoleområdet söker vi Dig som är förskollärare med legitimation och vill arbeta med barn 1-5 år. Du som ännu inte har examen men är i slutet av din utbildning till förskollärare får också gärna lämna in en ansökan!
Du ska vara beredd på att arbeta med alla åldersgrupper på förskolan. Du ska vara beredd på att arbeta de tider förskolan håller öppet, vid behov arbeta en vecka på Sommarförskola varje år och eventuell kompetensutveckling kvällstid.
Du ska vara väl insatt i förskolans Läroplan och arbeta för att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. Du ska var flexibel och trygg i din yrkesroll, samt vara beredd på att ta ansvar och initiativ.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är samarbetsvillig, tar initiativ, flexibel och är lösningsinriktad. Det viktiga är att du ser helheten och att arbeta tillsammans med kollegor i det dagliga och mot uppsatta mål. Du ska se varje barn utifrån hens individuella behov. Om du har erfarenhet av verktygen TRAS, MIO och Lågaffektivt bemötande är det en fördel. Digitala verktyg används i det systematiska kvalitetsarbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 93 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Linda Nilsson 0921-62645 Jobbnummer
9962791