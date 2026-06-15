Arbetsledare för VA-verk
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/VA/Avfall / Byggjobb / Mark Visa alla byggjobb i Mark
2026-06-15
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
• Samordna, planera och följa upp drift- och underhållsarbete
• Samordna arbetet i det dagliga operativa arbetet
• Utöva ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap
• Säkerställa att anläggningarna drivs säkert, effektivt och miljömässigt hållbart
• Stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
• Planera och följa upp mindre investeringar och förbättringsåtgärder
• Arbeta med dokumentation, rapportering, schemaläggning och uppföljning
• Delta i upphandlingar och samverka med entreprenörer och myndigheter
• Vara delaktig i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
• Ansvara för skydds- och brandskyddsarbete samt säkerhetsfrågor
• Introducera nya medarbetare och delta i utveckling av medarbetarenKvalifikationer
• Är en trygg ledare som skapar engagemang och delaktighet
• Har förmåga att coacha och utveckla medarbetare
• Kommunicerar tydligt och bygger goda relationer
• Trivs i en samverkande roll med många kontaktytor
• Bidrar till ett gott arbetsklimat och stark teamkänsla
• Relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom VA/reningsverk
• Erfarenhet av arbetsledning eller ledande roll, gärna inom kommunal verksamhet
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och planerat
• Flerårig erfarenhet inom kommunalt VA
• God administrativ förmåga och vana av digitala system
• Ett inkluderande och samarbetsinriktat arbetssätt
• God kunskap om arbetsmiljöarbete (SAM) och gällande föreskrifter
• Erfarenhet av verkstads- eller reparationsarbete (meriterande)
• Kunskap inom svetsteknik och mekaniskt underhåll meriterande
• Du arbetar enligt en tydlig process. Organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
• Du sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål. Gör det som krävs för ett gott resultat.
• Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
• Du är säker i osäkra sammanhang och står upp för dina åsikter. Har mod att säga ifrån och kan skilja på sak och person.
• Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner lösningar på gamla problem.
• Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
• Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn.
• Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
• Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
• Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Ser logik och samband i en komplex miljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 Eventuellt tidigare eller enligt överenskommelse.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/VA/Avfall Kontakt
Enhetschef Avfall och Återvinning
Patrik Forsberg patrik.forsberg@mark.se 0320-217575 Jobbnummer
9962786