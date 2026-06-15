Utredare med juridisk inriktning Socialförvaltningen
Marks kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Mark Visa alla administratörsjobb i Mark
2026-06-15
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Socialförvaltningen i Marks kommun ansvarar för verksamheter inom äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, funktionsstöd samt individ- och familjeomsorg.
Som utredare med juridisk inriktning tillhör du socialförvaltningens administrativa enhet. På enheten arbetar vi förvaltningsövergripande med att stödja förvaltningens samtliga verksamheter. Dina närmsta kollegor är bland annat nämndsekreterare, registrator och administrativa handläggare och leds av administrativ chef.
I rollen har du ett nära samarbete med socialförvaltningens utvecklingsenhet liksom samtliga verksamheter inom förvaltningen.
Du blir en del av ett glatt, kompetent och hjälpsamt team som bidrar till verksamhetens utveckling och kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som utredare med juridisk inriktning har du, tillsammans med en kollega, ett förvaltningsövergripande uppdrag där du ger kvalificerad juridisk rådgivning till medarbetare, chefer och nämnder. Det innebär både självständigt arbete och arbete i nära samverkan med förvaltningens verksamheter.
I rollen kommer du bland annat att:
• genomföra utredningar och ta fram beslutsunderlag till nämnd
• ge stöd och vägledning i juridiska frågor samt vid tolkning av lagar och bestämmelser
• stödja förvaltningen i arbetet med att förbereda och implementera nya lagar och bestämmelser
• vara den juridiska kompetensen i processer och arbeten inom förvaltningen
• ta fram yttranden till domstolar och tillsynsmyndigheter
• företräda nämnden i juridiska processer där särskild juridisk expertis efterfrågasKvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk examen, gärna inom juridik, i kombination med bred erfarenhet av juridiskt arbete inom socialtjänstens område.
Du har god kunskap om socialtjänstens juridik och offentlig sektors juridiska område.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och av att driva processer i domstol.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal ock skrift. Du kan förklara komplexa juridiska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt uppdrag och trivs med att både arbeta självständigt och i nära samverkan med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Nås via kommunens Kontaktcenter
Fackliga representanter 0320-217000 Jobbnummer
9962794