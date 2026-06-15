Utvecklingsingenjör VA
Kristianstads kommun / Kemiingenjörsjobb / Kristianstad Visa alla kemiingenjörsjobb i Kristianstad
2026-06-15
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Vill du var med och utveckla VA verksamheten i Kristianstad kommun?
Vi söker nu en engagerad, driven och erfaren utvecklingsingenjör till VA, som vill ta ansvar och stötta avdelningen i både strategiska och operativa frågor kopplade till kommunens vatten- och avloppsverksamhet.
Har du gedigen kompetens inom VA, (avlopp, biogas, slam, dricksvatten, dagvatten) både tekniskt och processrelaterat samt drivs av forskning och utveckling, är det kanske dig vi söker!
Välkommen med din ansökan
Din roll hos oss
Tjänsten är ny vilket innebär att det finns möjlighet att vara med att forma tjänsten. Rollen är bred med fokus över hela VA-området.
I dina uppgifter ingår att stötta avdelningen med att ta fram underlag för strategiska och operativa beslut. Du driver utvecklingsfrågor inom VA-området med god omvärldsbevakning gällande ny teknik, forskningsrön, lagstiftning samt utveckling inom VA området. Du kommer att vara projektstöd i olika former men även vara driftstöd i processrelaterade frågor samt stöd vid implementering av ny teknik.
Du kommer att hjälpa Kristianstad VA ta nästa steg på vår resa att driva och utveckla olika forsknings- samt utvecklingsprojekt gärna i samarbete med högskolor/universitet och andra aktörer. Vi ser att du jobbar med att stärka varumärket för VA i Kristianstad.
Vem söker vi?
Du som söker har ingenjörsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetsområdet.
Vi vill att du har mångårig erfarenhet av VA, kunskap om avloppsteknik- och avloppsprocesser, biogas, slam, dricksvatten och dagvatten. Erfarenhet av forskning och utveckling är meriterande liksom erfarenhet att driva och projektleda dessa. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av utredningar inom hållbar hantering av vatten och avlopp i en urban miljö. Naturligtvis hanterar du Officepaketet som en naturlig del i ditt arbete. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt kunna ta dig runt i kommunen vid behov.
Din personlighet är mycket viktig för oss vilket innebär att du är en lagspelare som även kan entusiasmera andra. Som person är du driven, självständig och ansvarskännande. Du har god analytisk förmåga och kan omsätta teori och forskningsresultat till praktisk användning i vår verksamhet. Du är serviceinriktad och har kommunikativa egenskaper samt har lätt för att samarbeta både internt och externt. Arbetet innebär många sociala kontaktytor, vilket kräver att du har förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
Det här är vi
På VA-avdelningen arbetar vi för att Kristianstad kommun ska ha en långsiktigt hållbar VA-utveckling, robust och rättvis vatten- och avloppsförsörjning, där tillväxt möjliggörs.
I Kristianstad finns utrymme för nytänkande och engagemang. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag och tillsammans skapar vi en hållbar och attraktiv kommun.
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-15Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK-2026-22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, VA Kontakt
VA-chef
Pernilla Bratt 044-13 10 59 Jobbnummer
9962777