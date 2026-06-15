Lärare i textilslöjd årskurs 3-9 Lindsdalsskolorna
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kalmar Visa alla grundskollärarjobb i Kalmar
2026-06-15
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Lindsdalsskolorna är en enhet men består av 2 skolor: Lindsdal- och Sjöängsskolan. Här går ca 1 100 elever och ca 145 personal arbetar här.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i årskurs 3-9 med ämnet textilslöjd tillsammans med våra härliga elever och medarbetare. Som lärare ansvarar du tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare att att ge elever trygghet, kunskap och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen enligt styrdokumenten. Du dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Du ingår i arbetslaget slöjd där ni tillsammans planerar och sambedömer undervisningen.Kvalifikationer
Legitimerad lärare årskurs 3-9 med ämnesbehörighet i textilslöjd. Du har lätt för att samarbeta med andra och är tillmötesgående i ditt bemötande. I ditt arbete tillsammans med såväl elever och kollegor tillför du energi och engagemang. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar och kan behålla fokus på rätt saker trots att de händer mycket runt omkring. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Lärare fritidshem
Therese Fransson therese.fransson@kalmar.se Jobbnummer
9962784