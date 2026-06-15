Specialistläkare till mobila teamet
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-06-15
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Mobila sjukvårdsteamet erbjuder vård i hemmet för patienter som har svårt att ta sig till sin ordinarie vårdgivare. Teamet hör organisatoriskt till VO Primärvård i Region Gävleborg. Vi arbetar brett och samarbetar med samtliga hälsocentraler i området, både bolagsdrivna och privat drivna, samt med den kommunala sjukvården och verksamheterna på Gävle sjukhus. I teamet arbetar läkare och sjuksköterskor tillsammans för att säkerställa en professionell och trygg vård. Verksamheten utgår från en teambil som måndag-fredag rullar i Gävle för att möjliggöra nära och samordnade vårdinsatser hos våra patienter.
Nu söker vi en specialistläkare till mobila sjukvårdsteamet i Gävle som vill vara med och stärka vårt team.
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Det mobila sjukvårdsteamets arbete bygger på en helhetsbedömning av patientens situation i deras hemmiljö. Många av våra patienter är multisjuka och äldre och att utföra bedömning och behandling i hemmiljö medför ett stort mervärde för patienten, och vi som vårdgivare möter hela människans livsförutsättningar vilket ger oss ovärderlig vägledning i vårt arbete. En stor del av detta arbete bygger på att vi håller i och utvecklar samarbetet med primär- och slutenvård samt kommunens olika aktörer. I vårt arbete ingår det också att följa människor under deras sista tid i livet.
Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att
• utföra akuta och planerade bedömningar i hemmet
• planerade behandlingar i hemmet
• samverka med olika vårdaktörer.
Hos oss får du
• en personligt anpassad introduktion
• arbeta tillsammans med erfarna kollegor
• ett stimulerande och varierande arbete där du varje dag gör skillnad för våra patienter.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med patienter, närstående och andra professioner. Du är trygg i din yrkesroll och har ett empatiskt och professionellt bemötande. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till förändrade situationer och verksamhetens behov. Samtidigt arbetar du strukturerat och har god förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är initiativtagande och bidrar gärna med lösningar som skapar mervärde för patienterna. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och förbättringar som stärker vården och verksamheten.
I rollen som specialistläkare ska du:
• vara legitimerad specialistläkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• inneha giltigt B-körkort
• ha mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har specialistkompetens i allmänmedicin eller annan relevant specialitet, exempelvis geriatrik, internmedicin, kardiologi eller infektionsmedicin.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
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802 50 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård Kontakt
Kristin Vandér, Verksamhetschef kristin.vander@regiongavleborg.se 0725609639 Jobbnummer
9962779