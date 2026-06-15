Medarbetare sökes till brukare i Hedemora kommun
Hedemora kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hedemora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hedemora
2026-06-15
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eller i hela Sverige
er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun söker medarbetare till en av våra brukare inom LSS i Hedemora.
Arbetet består av att arbeta dygnspass med reviderad jour. Arbetet består av ensamarbete, vilket ställer krav på stort ansvarstagande och personlig trygghet. Du behöver stötta och vägleda brukaren till daglig fysisk aktivitet och mental stimulans. Därför vill vi att du har en god fysisk stabilitet, rörlighet och god grundkondition. Det krävs även en mental styrka och i övrigt god hälsa då arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.
I arbetet ingår dokumentation samt hantering av tekniska hjälpmedel som smartphone. Vi har påverkningsbart schema, vilket innebär att du har inflytande över din egen arbetstid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ber sökande via personligt brev ge oss en bild av dig som person, så matchar vi dina kvalitéer till brukaren.
Vi erbjuder: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
Du bör ha erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning samt autism.
Vi ser gärna att du tidigare arbetat som personlig assistent och förstår vad ensamarbete innebär.
Det är viktigt att du är lyhörd och har en självklar respekt för andra människor och allas lika värde.
Du kan arbeta flexibelt, ta ansvar och främst av allt sätta brukarens behov i centrum.
B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du är utbildad undersköterska eller har liknande utbildning.
Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer att intervjua löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olikabakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 52/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
Kommunal exp 0225-34000 Jobbnummer
9962783