Undersköterska till AdeoCare på Lidingö
Adeocare AB / Undersköterskejobb / Lidingö
2025-11-11
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vi vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Vi har varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder också goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Glädje, engagemang, innovation och flexibilitet är våra värdeord som avspeglas i vår vardag - i varje möte med våra kunder och hur vi är mot varandra.
Nu söker vi två undersköterskor som brinner för sin uppgift för att skapa guldkant hos våra äldre på Lidingö. Här är vi ca 30 medarbetare, en enhetschef och 2 biträdande enhetschefer som varje dag gör det bästa för våra kunder. Arbetstiderna är: 07,00-15,30. Vårt kontor ligger vid goda kommunikationer nära Lidingö centrum. Tjänsten är en heltid 100% med tjänstgöring varannan helg. Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Du går hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Till dina arbetsuppgifter hör att hjälpa bland annat med:
omvårdnad och hygien
städning
inköp
tvätt
måltider
promenader
Till arbetsuppgifterna hör också att dokumentera enligt lagkraven.
Kvalifikationer och egenskaper:
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har åtminstone ett par års erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänsten. Du behöver kunna dokumentera på mobiltelefonen som är vårt arbetsredskap och du har goda kunskaper i svenska.
Du som söker brinner för att ge god service till dina kunder och en av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov. Du gillar att jobba både självständigt och i team och tar gärna egna initiativ.
Vi erbjuder:
AdeoCare har en unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar och du erbjuds utbildning som du kommer att ha nytta av i din fortsatta karriär. Våra engagerade, erfarna och kunniga medarbetare tar hand om dig och erbjuder en fin introduktion.Så ansöker du
Vi gör löpande urval så skicka din ansökan gärna så fort som möjligt. Vi kontrollerar även utdrag ur belastningsregister i samband med anställningsintervjun.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vår verksamhet är demensinriktad och vi verkar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), http://www.adeocare.se/ Arbetsplats
AdeoCare Kontakt
Lisa Wahlberg lisa.wahlberg@adeocare.se Jobbnummer
9598223