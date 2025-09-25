Undersköterska Solbacken
Bengtsfors kommun / Undersköterskejobb / Bengtsfors Visa alla undersköterskejobb i Bengtsfors
2025-09-25
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bengtsfors kommun i Bengtsfors
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!Är du vår nästa undersköterska?
Bengtsfors kommun söker dig som vill arbeta som undersköterska på Solbackens särskilda boende. Solbacken är ett demensboende som är Stjärnmärkt enligt Svenskt demenscentrums utbildningsmodell. Här sätter vi våra brukares behov främst och erbjuder en trygg och respektfull vårdmiljö dygnet runt. Vi söker en engagerad och professionell medarbetare som vill vara med och göra skillnad i våra äldres vardag.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
• Erbjuda personlig omvårdnad så som hjälp med hygien, förflyttningar och måltider
• Erbjuda social samvaro och individuella aktiviteter
• Vara delaktig i planering och genomförande av vårdinsatser
• Samarbeta med sjuksköterskor och andra yrkesgrupper
• Dokumentera och följa upp vård- och omsorgsinsatser i datasystemet Lifecare i enlighet med gällande rutiner och regelverk
• Efter genomförd utbildning och godkänt prov förväntas du utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter
• Bidra till en positiv och utvecklande arbetsmiljöKvalifikationer
• Har relevant undersköterskeutbildning och gärna erfarenhet från liknande arbete
• Har erfarenhet och intresse av att arbeta med personer med demenssjukdom
• Är flexibel, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Har god kommunikationsförmåga och ett respektfullt bemötande
• Är van vid att dokumentera och arbeta med digitala verktyg
Villkor
• Tillsvidareanställning enligt allmänna bestämmelser
• Individuell lönesättning
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna en ny undersköterska till Solbackens särskilda boende. Tillsammans bidrar vi till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra medborgare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Kontakt
Biträdande Enhetschef
Milena Gunnarsson milena.gunnarsson@bengtsfors.se 0531-527544 Jobbnummer
9527090