Undersköterska
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Kom och bli vår nya kollega.
Har du undersköterskeutbildning eller liknande och erfarenhet av arbete med äldre inom hemvård eller likvärdiga verksamheter? Vill du bli en del av något av våra fantastiska team där vi strävar efter att driva en vård och omsorg i toppklass för våra äldre? Då borde du söka den här tjänsten redan idag. Vi söker nu tre undersköterskor till hemvården för tillsvidareanställningar på 100%.
Välkommen till Hemvården i centrala Lysekil. Du blir en del av en kompetent arbetsgrupp med uppdrag att driva en god vård och omsorg för våra äldre i området. Här strävar vi efter samhörighet och god arbetsmiljö. Vi vill att alla våra medarbetare ska trivas och känna sig uppskattade.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som undersköterska ingår bland annat att hjälpa människor att hantera sin vardag utifrån biståndsbedömda beslut. Det innebär att du ska bevara och utveckla individens egna resurser. Du kommer att få utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegation från hemsjukvården.
Du kommer erbjudas ett stimulerande, utvecklande och varierande arbete som tillför meningsfullhet för dig som arbetstagare och för våra brukare som behöver våra resurser.
Vi hoppas att du som söker vill vara en del av den positiva utvecklingen inom hemvården - hos oss i Lysekil.
Vi söker dig som
har läst omvårdnadsprogrammet, undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av omvårdnadsarbete är meriterande.
Som undersköterska har du ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke om våra brukare. Du förmedlar lugn och trygghet samt kan bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Du behöver vara flexibel, klara av att prioritera samt fatta egna beslut. Du ska ha förmåga att vara lyhörd för våra brukares behov och ha ett gott bemötande. Vidare är det viktigt att du är engagerad i arbetet. Du ska kunna arbeta såväl enskilt som i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Detta får du
En arbetsplats belägen i en av Bohusläns vackraste kustkommuner med havet och naturen ständigt närvarande. Här är det alltid nära mellan arbete och fritid.
Lön enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling samt erfarenhet inom branschen.Anställningsvillkor
För att arbeta inom hemvården krävs B-körkort, helst för manuell växellåda.
Du ska ha fyllt 18 år samt ha goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Arbetsgivaren kräver att du lämnar utdrag från straffregistret vid eventuell intervju.
Intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag.
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut har fattats.
Vi ser fram emot just din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
