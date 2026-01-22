Underhållsplanerare
ValueOne AB / Gruv- och metallurgijobb / Ovanåker Visa alla gruv- och metallurgijobb i Ovanåker
2026-01-22
ValueOne söker en Underhållsplanerare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Ovanåkers kommun. Uppdraget startar enligt överenskommelse och pågår i 6 månader, med goda möjligheter till överrekrytering.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Underhållsplanerare ansvarar du för att planera, koordinera och följa upp både det dagliga och det långsiktiga underhållsarbetet. Ditt uppdrag är att säkerställa att underhållet genomförs effektivt, strukturerat och välplanerat.
Planera och schemalägga underhållsarbeten i nära samarbete med teamet - både för dagliga insatser och årliga avtalsunderhåll.
Ta fram veckoscheman och långsiktiga översiktsplaner för kommande underhållsaktiviteter.
Följa upp pågående underhållsaktiviteter och fördela resurser mellan olika arbetsuppgifter.
Ansvara för att beställa verktyg och reservdelar.
Arbeta med förebyggande underhåll genom att ta fram tydliga instruktioner och genomföra uppföljningar av utfört arbete.
Upprätta rapporter kring status och eventuella avvikelser.
Vara kontaktperson mot leverantörer och externa servicepartners.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av planering inom underhåll i produktion eller i en liknande industriell miljö. Du har god teknisk förståelse och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat med förebyggande underhåll, tagit fram underhållsinstruktioner samt har erfarenhet av LEAN-metodik.
Vi tror att du är en strukturerad och analytisk person som har lätt för att planera och schemalägga arbetsuppgifter. Du bidrar naturligt med ordning och tydlighet i det dagliga arbetet och trivs i en arbetsmiljö där man samarbetar tätt i team för att nå gemensamma mål.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se Arbetsplats
ValueOne AB Jobbnummer
9700062