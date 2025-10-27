Två enhetschefer till utredningsenhet barn och unga
2025-10-27
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi är just nu inne i ett spännande skede där vi på olika sätt arbetar med att utveckla kvalitet och förutsättningar inom barn- och ungdomsvården.
Nu söker vi dig som vill vara med och leda detta arbete tillsammans med oss! Som ett led i det pågående utvecklingsarbetet kommer vi under våren att ha en ny organisation, där vi förstärker med ytterligare en enhetschef. Dessutom har en av de nuvarande enhetscheferna fått ett nytt utvecklingsuppdrag, varför det är två enhetschefer som vi söker.
Den nya organisationen kommer bestå av tre utredningsenheter inom barn och unga, men med viss åldersindelning mellan enheterna för att kunna fördjupa kunskap och stärka samarbeten kring målgrupperna. Utredningsenheternas uppdrag är att arbeta med hela myndighetsutövningen för barnen och deras familjer. Som ett led i omställningen till den nya socialtjänstlagen kommer enheterna även arbeta utifrån olika utredningsnivåer. I enheterna finns även 1:e socialsekreterare och tillgång till administrativt stöd.
Det dagliga arbetet präglas redan idag av ett tydligt barn- och familjeperspektiv och vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt kunna möta familjernas behov med hemmaplanslösningar. Inom verksamhetsområdet finns en stor öppenvård som erbjuder en bred palett av insatser, och som utredningsenheterna har ett nära samarbete med.
Som enhetschef ansvarar du för budget, personal och arbetsmiljö. Du är en central del av ledningsgruppen för verksamhetsområdet Barn, unga och familjestöd. Som stöd i ditt arbete har du tillgång till chefskollegor, en verksamhetsstrateg, HR-partner, controller och andra stödfunktioner.
Vi söker dig
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av ledarskap. Du har många års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och myndighetsarbete med barn och unga, samt en god kännedom om relevant lagstiftning inom området.
Som ledare arbetar du aktivt för att skapa en god arbetsmiljö och tillämpa ett tillitsbaserat förhållningssätt. Det är meriterande om du har genomgått en ledarskapsutbildning för att ytterligare utveckla dina ledaregenskaper. Du är trygg i att leda under förändring och har lätt för att engagera och motivera dina medarbetare. Som första linjens chef är du närvarande för ditt team men har också förmågan att se helheten och arbeta strategiskt.
Vi planerar att genomföra intervjuer 18/11, 19/11 (eftermiddag) och 21/11(förmiddag). Vi ber dig därför att reservera dessa datum för en eventuell intervju.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
