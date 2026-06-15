Kock 50% vid förskola
Förskolan Änglagård Ekonomisk Förening / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-15
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Förskolan Änglagård söker en kock som ska arbeta mellan 09 och 13 på vardagar. Du ska laga mat till 20 barn, 1,5 till 6 år gamla och till 6 personal. Krav är att du ska laga näringsrik, varierad och god lunchmat. Krav är också att du ska bete dig på ett gott sätt mot barn. Utdrag ur straffregister måste visas.
Lön enligt centrala avtal. Anställning börjar snarast med provanställning.
Skicka oss ditt CV så hör vi av oss.
MVH Förskolan Änglagård EK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: info@forskolananglagard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 50%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Änglagård Ekonomisk Förening
Författaregatan 3 (visa karta
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422 41 HISINGS BACKA Arbetsplats
Änglagård Ek Fören, Förskolan Jobbnummer
9964929