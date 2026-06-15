Taxi Förare sökes i Ulricehamn/Borås
LS Taxi AB / Fordonsförarjobb / Ulricehamn Visa alla fordonsförarjobb i Ulricehamn
2026-06-15
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LS Taxi AB i Ulricehamn
Vi söker nu en engagerad och trygg chaufför till vår rullstolsbuss för att köra sjukresor och särskild kollektivtrafik på uppdrag av Västtrafik.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du som söker har minst 1-2 års erfarenhet inom taxi. Du är serviceinriktad, punktlig och har stor empati för de människor du möter.
Krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
Taxiförarlegitimation.
B-körkort för manuell bil.
Västtrafik A-B-C Certifikat
Meriterande om du även har godkänd utbildning inom trappklättring.
Meriterande om du kört rullstolsbuss förut.
Arbetstider:
Vardagar och helgarbete.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan till Lstaxiab@gmail.com
senast den 15 juli 2026, urval kommer att ske löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: Lstaxiab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LS Taxi AB
(org.nr 559212-0751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Firmatecknare
Ljubisa Silistarevic Lstaxiab@gmail.com Jobbnummer
9964921