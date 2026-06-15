Taxi Förare sökes i Ulricehamn/Borås

LS Taxi AB / Fordonsförarjobb / Ulricehamn
2026-06-15


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Vi söker nu en engagerad och trygg chaufför till vår rullstolsbuss för att köra sjukresor och särskild kollektivtrafik på uppdrag av Västtrafik.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du som söker har minst 1-2 års erfarenhet inom taxi. Du är serviceinriktad, punktlig och har stor empati för de människor du möter.
Krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
Taxiförarlegitimation.
B-körkort för manuell bil.
Västtrafik A-B-C Certifikat
Meriterande om du även har godkänd utbildning inom trappklättring.
Meriterande om du kört rullstolsbuss förut.

Arbetstider:
Vardagar och helgarbete.

Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan till Lstaxiab@gmail.com senast den 15 juli 2026, urval kommer att ske löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: Lstaxiab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
LS Taxi AB (org.nr 559212-0751)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Firmatecknare
Ljubisa Silistarevic
Lstaxiab@gmail.com

Jobbnummer
9964921

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