Omsorgsassistenter till bemanningspoolen funktionsnedsättning
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-06-15
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vill du ha ett flexibelt arbete där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi omsorgsassistenter till vår bemanningspool inom funktionsnedsättning!
Som omsorgsassistent i vår bemanningspool får du möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser, såsom gruppbostäder, inom boendestöd, korttidsverksamhet och personlig assistans. Arbetet är varierande och utvecklande ingen dag är den andra lik!
I rollen behöver du vara trygg i din yrkeskompetens och snabbt kunna sätta dig in i nya arbetsmiljöer. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och anpassar ditt arbetssätt utifrån omsorgstagarnas behov. En viktig del av arbetet är samarbetet med olika arbetsgrupper, där du bidrar till ett gott arbetsklimat och en fungerande vardag. Du har ett professionellt förhållningssätt och bemöter både omsorgstagare och kollegor med ödmjukhet, tålamod och flexibilitet. Arbetet kräver att du kan planera, prioritera och trivas i en vardag där förutsättningarna ibland förändras med kort varsel.
Hos oss väljer du själv din sysselsättningsgrad och planerar när du vill arbeta. Du lägger din tillgänglighet i TimeCare Pool och bokas utifrån verksamheternas behov. Arbetspassen kan ibland tillsättas med kort varsel, så det är viktigt att du är flexibel och bekväm med snabba förändringar. Journatt kan förekomma på vissa arbetsplatser.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete där du själv har möjlighet att påverka din arbetstid, samtidigt som du får goda möjligheter att utvecklas inom vård och omsorg. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att göra skillnad i människors liv.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs att du har godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, eller barnskötarutbildning på minst två år. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, exempelvis beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning om minst 120 hp. Det är meriterande om du har en fördjupning inom funktionsnedsättning.
Vi söker dig som har god kunskap om och erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och/eller fysiska funktionsvariationer. Tidigare erfarenhet av arbete inom omsorg funktionsnedsättning ses som meriterande.
Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Eftersom du arbetar i en poolorganisation möter du många olika omsorgstagare och arbetsgrupper, vilket kräver ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Det är viktigt att du kan anpassa dig till olika verksamheter, samarbeta väl och hantera information på ett ansvarsfullt sätt.
Du behöver ha förmåga att själv söka och tillgodogöra dig den information som krävs för att utföra arbetet. Intresse för schemaplanering är en fördel då du ansvarar för att följa rutiner och rekommendationer vid planering av din arbetstid. Arbetet innebär även att du använder digitala system som PS, Lifecare och TimeCare Pool, samt kommunicerar via telefon, SMS och e-post.
Dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket innebär att du behöver ha god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 222/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunalt nås via kontaktcenter 0470-410 00 Jobbnummer
9964925