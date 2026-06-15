Nyexad ingenjör
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Tjänst: Junior systemingenjör
Placering: Finspång
Omfattning: Heltid
Är du nyexad ingenjör som ser fram mot att starta din karriär? Varför inte göra det på Randstad på ett uppdrag hos en global aktör på marknaden- Siemens energy i Finspång. Vi söker dig som är driven, social och analytisk. Vidare ser vi gärna att du är initiativtagande, och noggrann. Du har möjlighet att bli del av ett team där det är högt i tak och där kommunikation och samarbete är viktiga faktorer. Det är en miljö som präglas av noggrannt och strukturerat arbete kombinerat med mycket skratt och härligt arbetsklimat. Drivs du av att samarbeta, nätverka och sprida energi runt omkring dig – då kan du vara den vi söker!
I det här uppdraget får du det bästa av två världar: Analys och massor av mänsklig kontakt. Du kommer att dyka ner i teknisk dokumentation, manualer och data för att analysera, strukturera och dra konkreta slutsatser. Men arbetet stannar inte där. Du blir spindeln i nätet som tar dina insikter vidare ut i organisationen och i dialog med kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera tekniska dokument, manualer och underlag.
Dokumentation
Skriva innehåll för manualer
Analysera ritningar
Driva egna projekt från start till mål (med full stöttning i början, såklart!).
Ha täta kontakter med kollegor, kunder och samarbetspartners.
Vi letar efter dig som är nyexad i början av din karriär och har en ingenjörsexamen . Men minst lika viktigt som din utbildning är din personlighet. Vi söker en person där social, utåtriktad och driven är faktorer som medför att du långsiktigt kommer trivas i den här rollen och på den här avdelningen.
Du har ett naturligt driv: Du väntar inte på att saker ska hända – du får dem att hända.
Du är en lagspelare: Du älskar teamwork och tror på att de bästa resultaten föds när man bollar idéer tillsammans.
Du är självständig: Du har en stark framåtanda och målet att på sikt kunna jobba helt självgående.
Du är kommunikativ: Du har lätt för att prata med alla typer av människor och förklara tekniska flöden på ett enkelt sätt.
Vi vet att det kan kännas pirrigt att ta klivet ut i arbetslivet. Därför har vi lagt stort fokus på en trygg och strukturerad onboarding. Du kommer att få en mentor och all stöttning du behöver för att landa mjukt.
Samtidigt kliver du in i ett team som kännetecknas av ett härligt och öppet klimat, hög energi och stark framåtanda. Låter detta som ditt nästa kliv i karriären?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Kontaktperson: Victoria Östlund victoria.ostlund@randstad.se
Ansvarsområden
Analysera tekniska dokument, manualer och underlag.
Dokumentation
Skriva innehåll för manualer
Analysera ritningar
Driva egna projekt från start till mål (med full stöttning i början, såklart!).
Ha täta kontakter med kollegor, kunder och samarbetspartners.Kvalifikationer
Du har ett naturligt driv: Du väntar inte på att saker ska hända – du får dem att hända.
Du är en lagspelare: Du älskar teamwork och tror på att de bästa resultaten föds när man bollar idéer tillsammans.
Du är självständig: Du har en stark framåtanda och målet att på sikt kunna jobba helt självgående.
Du är kommunikativ: Du har lätt för att prata med alla typer av människor och förklara tekniska flöden på ett enkelt sätt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/9a9dcdad-77ae-49ae-aae7-97ba3faa55b9
Järngatan 25 (visa karta
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602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Randstad Kontakt
Victoria Ostlund victoria.ostlund@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9964919