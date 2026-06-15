Projektledare inom underhållslösningar
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2026-06-15
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Vi söker nu en projektledare som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av framtidens underhållslösningar för avancerade tekniska system. Sök redan idag - vi rekryterar löpande!
OM TJÄNSTEN:Vår kund befinner sig i en expansiv fas där en ny generation försvarssystem successivt tas i drift. För att säkerställa hög tillgänglighet och operativ förmåga över tid krävs genomtänkta och hållbara lösningar för underhåll, reparation, testning och support. Här får du en nyckelroll i att skapa förutsättningarna för att systemen ska fungera – inte bara idag, utan under många år framöver.
Som projektledare ansvarar du för att etablera och utveckla underhållslösningar för tekniskt avancerade system. Du driver projekt i nära samarbete med tekniker, ingenjörer, kunder, myndigheter och leverantörer för att säkerställa att rätt processer, resurser och kompetenser finns på plats när systemen tas i drift och ska underhållas över tid.
Du blir en del av en mindre och erfaren projektledningsgrupp där du får en central roll i att koordinera flera parallella initiativ. Tillsammans arbetar ni med att utveckla och implementera långsiktiga underhålls- och supportlösningar för tekniskt komplexa produkter, med höga krav på kvalitet, säkerhet och leveransförmåga.
Rollen erbjuder en varierad vardag med många kontaktytor och stort eget ansvar. Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka viktiga beslut och bidra till utvecklingen av lösningar som har stor betydelse för framtida operativ förmåga.Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som projektledare kommer du bland annat att:
Identifiera, definiera och leda delprojekt från planering till genomförande och avslut.
Säkerställa att projekt levererar enligt uppsatta mål, tidplaner och kvalitetskrav.
Samarbeta nära interna funktioner, kunder och externa leverantörer för att skapa effektiva och hållbara lösningar.
Driva kommersiella dialoger och koordinera arbete tillsammans med leverantörer och samarbetspartners.
Hantera projektens risker, beroenden och resurser för att säkerställa framdrift.
Bidra till utvecklingen av strategier och arbetssätt inom underhålls- och försörjningsområdet.
Rapportera projektstatus och resultat till relevanta intressenter.
VI SÖKER DIG SOM:Har erfarenhet av att arbeta med underhålls- och supportlösningar för tekniskt komplexa produkter eller system, exempelvis inom fordons-, flyg-, försvars- eller tillverkningsindustrin.
Har erfarenhet av projektledning, koordinering eller tekniskt ledarskap i en verksamhet med många intressenter och höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
Har god teknisk förståelse och förmåga att omsätta verksamhetsbehov till praktiska och hållbara lösningar.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
MERITERANDE:Bakgrund som underhållsingenjör, systemingenjör eller liknande teknisk roll med fokus på underhåll, tillgänglighet eller livscykelhantering.
Erfarenhet av att arbeta i projektmiljöer där samarbete mellan kunder, leverantörer och interna organisationer är en central del av arbetet.
Som person tror vi att du:
Är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att driva komplexa projekt framåt.
Har lätt för att skapa relationer och samarbeta med många olika intressenter.
Har ett genuint teknikintresse och tycker om att sätta dig in i komplexa system och processer.
DU ERBJUDS:Goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt lärande.
Ett nära samarbete med erfarna kollegor och specialister inom flera olika teknikområden.
OM ANSTÄLLNINGEN:Omfattning: Heltid, långsiktigt konsultuppdrag
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Arboga/Linköping
Rekryteringsansvarig: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Vi tillämpar löpande urval — sök idag.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 81 ARBOGA Arbetsplats
Friday Mitt AB Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
9964918