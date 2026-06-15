Förpackningsingenjör till ledande teknikföretag
Friday Väst AB / Teknikjobb / Örebro Visa alla teknikjobb i Örebro
2026-06-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Örebro
, Hallsberg
, Lindesberg
, Arboga
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Har du ett tekniskt intresse, ett öga för detaljer och vill bidra till utvecklingen av innovativa lösningar inom en högteknologisk verksamhet? Nu söker vi en driven Förpackningsingenjör till ett ledande teknikföretag. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och hållbarhet står i fokus, samtidigt som du bidrar till utvecklingen av framtidens förpackningslösningar för avancerade produkter.
OM TJÄNSTEN:Som Förpackningsingenjör ansvarar du för att utveckla, förbättra och säkerställa effektiva förpackningslösningar för produkter och material genom hela försörjningskedjan. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner inom verksamheten, där du bidrar med teknisk expertis för att säkerställa att förpackningar uppfyller krav på kvalitet, funktionalitet, säkerhet och hållbarhet.
Du kommer att arbeta i en verksamhet med höga kvalitetskrav och ges möjlighet att påverka förpackningsprocesser från idé till implementering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och optimera förpackningslösningar för produkter, komponenter och material.
Säkerställa att förpackningar uppfyller krav avseende kvalitet, transport, lagring och säkerhet.
Genomföra analyser och tester för att verifiera förpackningars funktion och hållbarhet.
Samarbeta med interna avdelningar såsom produktion, konstruktion, inköp, kvalitet och logistik.
Delta i förbättringsprojekt och driva utvecklingen av mer effektiva och hållbara förpackningsprocesser.
SÖKER DIG SOM:Har en relevant utbildning från YH eller universitet inom exempelvis förpackningsutveckling, maskinteknik, produktionsteknik, logistik eller motsvarande.
Har erfarenhet av arbete med förpackningsutveckling, produktionsteknik eller logistik.
Har erfarenhet av CAD-verktyg.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är framåt och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att driva ditt arbete självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra. Därtill är du nyfiken och motiveras av att utveckla processer och hitta smarta tekniska lösningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:Det här är ett konsultuppdrag på lång sikt, där du blir anställd av Friday och arbetar på plats hos vår kund. Som konsult hos Friday finns vi med dig genom hela uppdraget och ser till att du har rätt förutsättningar att lyckas.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Örebro med omnejd
Rekryteringsansvarig: Stina Hed
Lön: Fast månadslön
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan så berättar vi mer.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 81 ÖREBRO Arbetsplats
Friday Mitt AB Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
9964924