Produktägare - Moderna arbetsplatsen
Samhall Aktiebolag / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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Om Samhall
Är du övertygad om att ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats också är rikare? Då kan Samhall vara rätt arbetsplats för dig. Vi arbetar dagligen med att bryta utanförskap, stärka självkänslan hos våra medarbetare och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Genom att utveckla sin arbetsförmåga i våra kunduppdrag kan personer med funktionsnedsättning öka sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Över 200 000 personer har genom åren fått jobb inom och genom Samhall.
Ett arbete är så mycket mer än en försörjning, därför är vår verksamhet så viktig för både individ och samhälle. Nu söker vi en Produktägare till teamet Moderna arbetsplatsen, en roll som också leder Samhalls AI-adoption, med placering i Stockholm.
Kom och gör skillnad tillsammans med oss!
Om rollen
Du är produktägare för teamet Moderna arbetsplatsen och leder Samhalls arbete med att införa AI i hela organisationen.
Som produktägare ansvarar du för strategi, prioritering och leverans inom digital arbetsplats och Microsoft 365. Du äger produkterna genom hela livscykeln, från idé till förvaltning, med användarupplevelsen i fokus. Du driver sprintplanering och övriga ceremonier tillsammans med teamet.
Du leder Samhalls AI-råd, som utvärderar och godkänner AI-verktyg utifrån juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga perspektiv. Det säkerställer en långsiktigt hållbar AI-användning med kontroll på data, godkända verktyg och faktisk nytta. Du ansvarar för en bred portfölj av initiativ, från teknikutveckling och kalkylgranskning till styrdokumentsystem och omvärldsanalys.
Du höjer AI-kompetensen i organisationen genom AI-stugan (ett forum för erfarenhetsutbyte), enhets- och distriktsdagar samt riktade insatser. Du stöttar både delar som är nya inom AI (promptning i M365 Copilot, Copilot-agenter) och mer mogna team som automatiserar hela arbetsflöden, ofta med Claude Code och GitHub.
Du etablerar ett AI-first- och markdown-first-arbetssätt där dokumentation och kunskapsbaser är maskinläsbara och navigerbara för agenter. Du följer upp resultat med statistik och enkäter och arbetar strukturerat för att minska skugg-AI.
Du rapporterar till chef för produktägarfunktionen och samarbetar nära processledare, tjänsteägare, agila coacher och utvecklingsteam, samt med verksamheten i stort.
Vår riktning
Samhall STT genomgår en teknisk transformation med fokus på ökad rådighet, datadrivet arbetssätt och autonoma team. Vi rör oss från SaaS-first mot ökad egenutveckling, cloud native och datacentrisk arkitektur, med AI som en naturlig del av hur vi bygger och levererar. Fokus ligger på kvalitet, effekt och kontinuerlig förbättring.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Äga strategi, prioritering och leverans för digital arbetsplats och Microsoft 365
Leda AI-adoption och driva AI-rådet
Driva en portfölj av AI-initiativ
Höja AI-kompetensen genom forum och utbildningar
Etablera AI-first- och markdown-first-arbetssätt
Stötta team i Copilot, agenter och automatisering
Följa upp adoption och minska skugg-AI
Hålla i sprintplanering och agila ceremonier
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet som produktägare, produktledare eller liknande roll
Ett genuint och praktiskt intresse för AI och AI-agenter
Erfarenhet av Microsoft 365 och digital arbetsplats
Vana att arbeta hands-on med AI-verktyg som M365 Copilot eller Claude Code
Förmåga att leda och engagera olika målgrupper
God förståelse för agila arbetssätt och nyttorealisering
Förmåga att kombinera verksamhets-, teknik- och användarperspektiv
Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhetPubliceringsdatum2026-06-15Dina personliga egenskaper
Du är trygg i din kompetens och bygger förtroende. Du gör det komplexa begripligt och rör dig obehindrat mellan tekniska forum och större grupper. Du tar ansvar för helheten och driver förändring metodiskt, med fokus på nytta i användarnas vardag.
Ansökan och övrig information
Välkommen med din ansökan! Vi värdesätter mångfald och söker personer som bidrar med nya perspektiv. Annonsen ligger ute över sommaren och återkoppling sker i augusti.
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning Tjänstgöringsgrad: Heltid Placering: Stockholm Sista dag att ansöka är 31/7
Kontaktperson: David Barton, Chef Produktägare david.barton@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter: Siwerth Ahlm, Unionen, 070-546 87 17 Asim Zilic, SACO, 070-359 45 15 Linda Hinderyd, Ledarna, 072-204 49 67 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904998-2054516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9964928