Personlig assistent sökes till en glad och charmig 3-årig flicka
Linen Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Olofström Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Olofström
2026-06-15
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Linen Assistans är det lilla personliga assistansbolaget som prioriterar trivsel, närhet, välmående och en familjär känsla före något annat. Hos oss ska alla känna sig sedda och veta att vi finns för just dig – såväl kund som anhörig som anställd.
Vi söker nu en trygg, omtänksam och engagerad kvinnlig personlig assistent till en glad och charmig 3-årig flicka som behöver stöd och hjälp i alla delar av sin vardag.
Som personlig assistent kommer du att vara en viktig person i hennes liv och hjälpa henne genom dagens alla moment. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, måltider, lek, stimulans och andra vardagliga aktiviteter. Du kommer att finnas vid hennes sida både i hemmet och i andra miljöer där hon vistas för att skapa trygghet, utveckling och glädje i hennes vardag.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och som ser möjligheter snarare än hinder. Du är lugn, lyhörd och ansvarstagande, samtidigt som du har lätt för att skapa trygghet och en positiv atmosfär omkring dig. Du behöver kunna följa rutiner och instruktioner, men också vara uppmärksam på barnets behov och ta egna initiativ när situationen kräver det.
För att kommunikationen med barnet ska fungera väl är det ett krav att du talar och förstår arabiska. Du behöver även kunna kommunicera på svenska i arbetet.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, vård eller arbete med barn är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste för oss är att du är en varm och pålitlig person som vill göra verklig skillnad i ett barns liv.
Med hänsyn till arbetets karaktär, barnets integritet och den personliga omvårdnaden söker vi en kvinnlig assistent för tjänsten.
Vi erbjuder ett meningsfullt och givande arbete där ingen dag är den andra lik. Här får du möjlighet att bidra till en trygg, utvecklande och glädjefylld vardag för både flickan och hennes familj.
Rökfrihet är ett krav för tjänsten.
Tjänsten är i första hand en timanställning som vikarie vid ordinarie assistenters frånvaro, med störst behov under sommaren. Det finns även möjlighet att arbeta vid sjukdom och annan ledighet.
Arbetstiderna är varierande då assistans ges dygnet runt, årets alla dagar. Du behöver därför kunna arbeta dag, kväll, natt och helg.
Känner du att detta är rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts så fort vi hittar den person som passar bäst för uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: nirouz@linenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent, Olofström". Arbetsgivare Linen Assistans AB
(org.nr 559189-5668), https://linenassistans.se/ Arbetsplats
Olofström Jobbnummer
9964917