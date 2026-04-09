Trygg personlig assistent sökes till pojke
Björka Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-04-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björka Assistans AB i Helsingborg
, Åstorp
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lugn, inkännande och omhändertagande personlig assistent till en pojke född 2021. Han har en sällsynt genetisk diagnos,, vilket innebär svår utvecklingsstörning och omfattande sväljsvårigheter.
Utöver detta har han diagnoserna epilepsi (G40.9) och respiratorisk insufficiens (J96.1).Hans tillstånd medför svår smärtproblematik och avsaknad av viljestyrd motorik. På grund av sitt omfattande omvårdnadsbehov är han beviljad personlig assistans med konstant tillsyn dygnet runt samt hjälp med samtliga moment i ADL.
Som assistent är du en viktig del av hans vardag och trygghet.Arbetet kräver stor lyhördhet, ansvarskänsla och ett lugnt förhållningssätt. Erfarenhet av avancerad omvårdnad är meriterande, men det allra viktigaste är ditt engagemang, empati och din vilja att ge omsorg av hög kvalitet.
Vi söker dig som är
Inkännande, trygg och omhändertagande
Ansvarstagande och noggrann
Bekväm med att arbeta nära barn med stora omsorgsbehovPubliceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Omfattning: 50-100 %
Arbetstider: Blandade arbetstider (dag, kväll, natt och helg)
En viktig del i uppdraget är att ha respekt och förståelse för att mamma och pappa fungerar som arbetsledare.
Talar och förstår flytande svenska
Rökfri
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål - att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Björka Assistans AB
(org.nr 556795-0711)
251 89 HELSINGBORG Jobbnummer
9846037