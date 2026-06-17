Arbetsterapeut till Pilträdets servicehus (vikariat)
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2026-06-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Här blir du en viktig del av vårt tvärprofessionella team och bidrar till att ge våra äldre en personcentrerad omsorg.
På Pilträdets servicehus bor 114 äldre stockholmare som vill fortsätta leva ett självständigt och meningsfullt liv med rätt stöd när det behövs. Genom att ta hänsyn till individuella förutsättningar, önskemål och behov samt göra den äldre delaktig i utformningen av det stöd som ges, vill vi erbjuda ett boende utöver det vanliga.
Detta är ett vikariat på 70 % till och med 31 mars 2027.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett arbete där du gör konkret nytta för andra – samtidigt som du utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.
Arbetsplats centralt beläget på Kungsholmen, på gångavstånd från t-centralen
En trygg introduktion med stöd av erfarna kollegor
Ett nära samarbete i tvärprofessionella team
En arbetsplats där kunskap, respekt och omtanke står i centrum
Stockholms stad tillämpar gällande kollektivavtal som har ingåtts mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer.
Din roll
Som arbetsterapeut arbetar du nära fysioterapeut och bidrar med din specialistkompetens. I ditt uppdrag ingår:
Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du insatser
Arbeta för en god hälso- och sjukvård utifrån individens behov
Ansvara för att utföra funktionsbedömningar hemma hos den äldre
Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
Planera och dokumentera genomförda insatser
Handleda, utbilda samt engagera dina kollegor
Tillsammans med fysioterapeut ansvarar du för förflyttnings utbildningar
Både akuta och planerade insatser i en komplex miljö
Du deltar även i vårt förbättringsarbete för att höja kvaliteten på enheten och arbetar efter våra kärnvärden att vara engagerad, nytänkande och lyhörd.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, med erfarenhet inom vård och omsorg.
Vi kommer att lägga stor vikt vid följande personliga förmågor: Du är trygg i din yrkesroll och delar gärna med dig av din kompetens och är kreativ i meningen att du ser möjligheter istället för hinder. Som person har du god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö och därmed motverka diskriminering. Vidare arbetar du evidensbaserat, metodiskt, utvecklingsinriktat och är van vid ett flexibelt arbetssätt utifrån den boendes behov. Givetvis har du ett gott bemötande och tycker om att arbeta med äldre.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. Här kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård – och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Bolinders Plan 3 (visa karta
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112 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Pilträdets servicehus Kontakt
Dick Morén, Saco dick.moren@stockholm.se Jobbnummer
9967878