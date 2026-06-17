Agilt metodstöd för produktområde
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där du får stärka leveransförmåga, struktur och samverkan i ett produktområde med många beroenden. Här arbetar du nära produktområdesansvarig, chefer, intressenter och flera team för att skapa tydligare arbetssätt, bättre transparens och högre precision i pågående och framtida leveranser.
Rollen passar dig som trivs i skärningspunkten mellan strategi och genomförande. Du hjälper verksamheten att samla riktning, omsätta mål i praktiska arbetssätt och skapa bättre samspel mellan verksamhet och IT. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka hur flera team arbetar tillsammans i en komplex miljö där ditt metodstöd får stort genomslag.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar gemensamma arbetssätt och strukturer i produktområdet där det finns behov.
Du ökar transparensen kring pågående och kommande leveranser genom tydlig kommunikation och samordning.
Du utvecklar metoder för samverkan mellan intressenter, verksamhetsområden och andra delar av IT.
Du bidrar till att tydliggöra riktning och mål för produktområdet genom arbete med exempelvis mission, vision och roadmap.
Du driver metod- och förändringsarbete praktiskt och ser till att idéer blir genomförbara arbetssätt i vardagen.
Du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd i frågor som rör leveransförmåga, prioritering och samarbete mellan flera team.
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt skalade agila arbetsmetoder i IT-miljö.
Dokumenterad erfarenhet av Lean, SAFe eller andra skalbara agila ramverk samt arbete med verktyg som Jira, Confluence eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av leveransledande roller där du inte bara har varit rådgivande utan även drivande, exempelvis inom produktledning, projektledning eller utvecklingsledning.
Erfarenhet av att ha lett metod- eller förändringsarbete på områdesnivå, exempelvis inom avdelning, division eller verksamhetsområde med flera team.
Du har drivit minst 2 förändringar i sådana sammanhang.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av förändringsledning kopplat till arbetssätt i stora organisationer.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att införa, förbättra eller vidareutveckla agila arbetssätt i områden eller grupperingar som består av flera team.
Minst 3 års erfarenhet av att agera strategiskt och taktiskt ledningsstöd i roller som exempelvis interimschef, organisationskonsult eller motsvarande med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Erfarenhet av att kombinera SAFe eller annan skalad agil utvecklingsmetodik med myndighetskrav kring lagar, budgetprocesser och traditionell förvaltning, exempelvis PM3.
Erfarenhet som RTE eller annan likvärdig roll.
Minst 2 års erfarenhet från en kontext med område eller team of teams.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927743-2057450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9967875