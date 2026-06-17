Processingenjör med inriktning Energi och Miljö
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Driftmaskinistjobb / Varberg Visa alla driftmaskinistjobb i Varberg
2026-06-17
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Om tjänsten
Vill du arbeta med frågor som gör verklig skillnad – för både verksamheten och den hållbara omställningen? Nu söker vi en kollega till Södra Cell i Värö som vill vara med och driva energi- och miljöfrågor framåt.
Det här är ett föräldrarvikariat med start omgående och som pågår i minst ett år.
Det här får du jobba med på Södra
I den här rollen blir du en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Du samordnar energifrågor, följer upp resultat och driver initiativ som bidrar till hög energiprestanda och regelefterlevnad.
Du blir en del av hållbarhetsgruppen i Värö – ett team där vi samarbetar, utvecklas och stöttar varandra. Här får du arbeta nära verksamheten, vara med och påverka och bidra till något som spelar roll – både idag och för framtiden. Du får ett varierat och verksamhetsnära uppdrag där du arbetar med energi- och miljöfrågor tillsammans med flera delar av organisationen.
Tjänsten är ett föräldravikariat, vilket innebär att du får möjlighet att snabbt ta ansvar i rollen och bidra i ett viktigt arbete i verksamheten.
Du kommer bland annat att:
samordna energifrågor och bidra till ett väl fungerande energiledningssystem
följa upp energiprestanda, sammanhålla och utföra rapportering, revisioner och energibudget
hålla ihop energiledningsgruppen
Bidra i arbetet kopplat till vattenrening och andra hållbarhetsinitiativ som till exempel driva och samordna arbetet kopplat till villkor i miljötillstånd, främst gällande utsläpp till vatten
arbeta nära projektledare och andra funktioner i utvecklings- och förbättringsarbete
Här får du kombinera analys och struktur med samarbete och dialog – i en roll där du är med och gör verklig skillnad i verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för energi-, kemi- och miljöfrågor och som trivs i en roll där du får kombinera teknik, analys och samarbete. Du tycker om att skapa ordning i komplexa frågor, driva arbetet framåt och bygga goda relationer med människor omkring dig.
För att vara aktuell ser vi att du har:
civilingenjörsutbildning eller motsvarande
utbildning inom energi, kemi och miljö
erfarenhet av projekt och processverksamhet
gärna erfarenhet från industri
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med vattenrening
god förståelse för, och erfarenhet av att arbeta med, miljölagstiftning
Som person är du:
strukturerad och analytisk
driven och får saker att hända
en problemlösare som trivs med att ta dig an komplexa frågor
ansvarstagande och självgående
bra på att samarbeta och skapa relationer
van vid – och tycker om – att arbeta i projekt
Du trivs i en miljö där säkerheten alltid kommer först och där vi arbetar tillsammans för att utvecklas.
Vi vet också att ingen kan allt – så om du känner igen dig i mycket, men inte allt, hoppas vi att du vill söka ändå. Kanske är det just ditt perspektiv som behövs hos oss.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Malin van Lokhorst, malin.vanlokhorst@sodra.com
eller på +46709428452.
Fackliga frågor hänvisas till: Unionen - Anne-Christine Svensson, anne-christine.svensson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 2 augusti. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892191-2057461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
Södra Cell Värö (visa karta
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432 86 VÄRÖBACKA Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9967879